فرزندان زیر پوشش بهزیستی گیلان بیمه می شوند

کیانوش کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این بیمه برای حمایت و تامین آتیه این فرزندان بوده و در صورتی که نیکوکاران گیلانی تمایل داشته باشند می توانند با قبول پرداخت ماهیانه حق بیمه کودکان، گامی برای آینده سازی آنان بردارند.

وی اظهارداشت: این بیمه با توجه به سن نیکوکار و نوع انتخابی که بر روی پرداخت مبلغ حق بیمه از سوی وی صورت می گیرد در یک بازه زمانی پنج تا 30 ساله بوده و پس از پایان دوره بیمه توسط شرکت بیمه به همراه سهم شرکت بیمه با ماحصل سود آن یکجا به حساب آن فرزند واریز خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: مبلغ بیمه ماهیانه این فرزندان حداکثر 100 هزار ریال است.

وی یادآورشد: هم اکنون دو هزار و 700 نفر از نیکوکاران گیلانی حامی فرزندان شبه خانواده " فرزندان مهر " هستند.