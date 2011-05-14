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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۱۶

فرزندان زیر پوشش بهزیستی گیلان بیمه می شوند

فرزندان زیر پوشش بهزیستی گیلان بیمه می شوند

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی گیلان گفت: بر اساس تفاهمنامه بهزیستی کشور و شرکت بیمه نوین، فرزندان زیر پوشش بهزیستی استان که فاقد سرپرست بوده و یا بد سرپرست هستند از سوی نیکوکاران بیمه می شوند.

کیانوش کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این بیمه برای حمایت و تامین آتیه این فرزندان بوده و در صورتی که  نیکوکاران گیلانی تمایل داشته باشند می توانند با قبول پرداخت ماهیانه حق بیمه کودکان، گامی برای آینده سازی آنان بردارند.

وی اظهارداشت: این بیمه با توجه به سن نیکوکار و نوع انتخابی که بر روی پرداخت مبلغ حق بیمه از سوی وی صورت می گیرد در یک بازه زمانی پنج تا 30 ساله بوده و پس از پایان دوره بیمه توسط شرکت بیمه به همراه سهم شرکت بیمه با ماحصل سود آن یکجا به حساب آن فرزند واریز خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: مبلغ بیمه ماهیانه این فرزندان حداکثر 100 هزار ریال است.

وی یادآورشد: هم اکنون دو هزار و 700 نفر از نیکوکاران گیلانی حامی فرزندان شبه خانواده " فرزندان مهر " هستند.

کد مطلب 1311159

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