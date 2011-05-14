به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه مجموعه عکس‌های "دیوار" عباس کیارستمی عصر جمعه 23 اردیبهشت با حضور او و هنرمندان و هنردوستان در گالری 10 گشایش یافت.

در این نمایشگاه علاوه بر نمایش مجموعه عکس های "دیوار" عباس کیارستمی کتابی هم با همین عنوان مشتمل بر عکس های این مجموعه که توسط نشر نظر رونمایی و در دسترس مخاطبان قرار گرفت. در حاشیه افتتاحیه این نمایشگاه عباس کیارستمی اعلام کرد: عکس‌ها به روحیاتم نزدیک تر از فیلم ها هستند. بعد از هر فیلمی خودم را به عکاسی موظف می کنم و یک دوره عکاسی طولانی را پشت سر می گذارم .در واقع با عکاسی زندگیمو سر می‌کنم ، خستگیمو در می‌کنم.

وی افزود: من هنگام ساخت فیلم به عنوان کارگردان به صندلی های سینما تعهدی دارم و نمی توانم فکر کنم که خودم تنها هستم، اما در عکاسی تنها سلایق شخصی عکاس اعمال می‌شود و خودتی و دوربین هیچ آدمی کنارت نیست. به نظر من طبیعی است که در عکاسی آزادتر و راحت تر کار کنم.

کیارستمی ادامه داد: هنرمندان مطرح ما در حوزه تجسمی تعدادشان از هنرمندان مطرح سینما بسیار بیشتر است. به عقیده من موقعیت هنرهای تجسمی ایران در حوزه‌های بین المللی به مراتب از سینما جلوتر و پیشرفته تر است. هنرهای تجسمی ایران وارد بازار جهانی شده و برای آن هزینه می کنند و پول می پردازند . چیزی که در سینما دیده نمی شود. سینما هنوز به این عرصه راه نیافته است.

وی در مورد موقعیت استراتژیک این دیوارها گفت: دیوار متعلق به تمام نقاط دنیا است، در این مجموعه از تمام دیوار هایی که به نظرم المان جالب توجهی داشت در هر جای دنیا عکاسی کردم و تنها مجموعه برف‌های من متعلق به ایران است.

کیارستمی که همانند گذشته طبیعت را محور اصلی آثارش قرار داده و در این مجموعه سایه درختان و رویش گیاهانی مانند خزه و علف را در روی دیوار ها به تصویر می کشد ادامه داد: حدود 32 سال است که من عکاسی می کنم و کار را با طبیعت آغاز کردم هیچ وقت عکاس اجتماعی نبودم و نخواهم بود. هیچ عکسی در مجموعه دیوار نیست که تاثیر طبیعت روی دیوارها حس نشود و یا تاثیر فوری سایه‌های درختان مجاور روی دیوارها نمایان نشده باشد.

نمایشگاه عکس "دیوار" عباس کیارستمی تا تاریخ ششم خرداد 90 در گالری 10 واقع در ونک، خیابان خدامی، خیابان نیروی انتظامی، بن بست ریاحی، پلاک 2 دایر است و علاقمندان می‌توانند هر روزاز ساعت 17 تا 20 از این آثار دیدن کنند.