به گزارش خبرنگار مهر در دهلران، مدیرکل میراث ‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان ایلام صبح شنبه در شهرستان دهلران اظهار داشت: این کتاب توسط بیان پیرانی و عبدالمالک شنبه‌زاده از کارشناسان اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان ایلام تهیه و تدوین شده است.



مسعود اسکندری افزود: پیشینه تاریخی و موقعیت جغرافیایی استان ایلام و شهرستان دهلران، شرایط زیست محیطی دشت دهلران، بررسی کلی اقلیم منطقه، سوابق مطالعات باستان‌شناسی در دهلران و تپه علی‌کش، راه‌های دسترسی به تپه علی‌کش، بررسی معماری، تغذیه و صنایع‌ در تپه علی‌کش پیش از تاریخ از بخش‌های مختلف این کتاب است.



وی افزود: کتاب تپه علی‌کش(بزمرده) همزمان با برپایی همایشی به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی در استان ایلام که توسط این اداره کل برگزار خواهد شد، رونمایی می‌شود.



در معرفی تپه علی‌کش می‌توان گفت، این تپه باستانی در نزدیکی دهلران قرار دارد و در آن سه دوره فرهنگی مشخص شده است و آنها را با نام‌های دوره بزمرده، دوره علی‌کش و دوره محمدجعفر می‌شناسیم. در هرکدام از این دوره‌ها می‌توان نوع خاصی از معماری را مشاهده کرد. در این منطقه بیش از 30هزار قطعه سفال به دست آمده است که آنها را در هفت گروه طبقه‌بندی کرده‌اند.