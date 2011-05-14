223 طرح آماده سرمایه گذاری در گلستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسماعیل مهدوی نیا ظهر شنبه در ستاد سرمایه گذاری استان افزود: با طراحی وب سایت جدید این ستاد به آدرس www.golestan.investiniran.ir، در حال حاضر 223 طرح آماده سرمایه گذاری در بخشهای صنعت و معدن، گردشگری، شیلات و شهرکهای صنعتی در این سامانه موجود است.

وی با بیان اینکه، تحقق درآمدهای عمومی از دغدغه های اصلی شهرداران است، افزود: شهرداریها می توانند از طریق دستگاههای اجرایی و یا سامانه اطلاع رسانی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، اطلاعات مربوط به بسته های سرمایه گذاری را، دریافت و متناسب با پتانسیل های موجود در هر شهر، برای سرمایه گذاری، اقدام کنند تا درآمدهای عمومی آنها و سرانه شهر افزایش یابد.



وی در ادامه، نظارت بر امر سرمایه گذاری را از الزامات جذب و تحقق سرمایه گذاری در استان برشمرد و گفت: در حال حاضر شکافی بین مجوزهای صادره و تعداد پروژه های بهره برداری شده به وجود آمده که با نظارت دقیق تر، این مساله رفع می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گفت: ابزار لازم مانند زیرساختها برای سرمایه گذاری در استان وجود دارد و لازم است از این ظرفیت برای جذب سرمایه گذاران جدید، بیشتر استفاده شود.



رضا غلامی با اشاره به اینکه ستاد و مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، ظرفیت مناسبی برای جذب و حل مشکلات سرمایه گذاران است، گفت: پروژه های زیادی به زبان های زنده دنیا در این ستاد موجود است که تنها باید سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در این پروژه ها ترغیب کرد.



وی افزود: شهرداریها و شهرداران ظرفیتهای خوبی برای جذب سرمایه گذاری در بخشهای مختلف استان از جمله محور گردشگری هستند که باید به این موضوع توجه شود.



غلامی، همچنین از شهرداران خواست که تبلیغات وسیعی از طریق بیل بوردها و رسانه های ملی برای جذب سرمایه گذار در استان انجام دهند و بر زیباسازی شهرها و توسعه فرهنگ گردشگری توجه داشته باشند.



به اعتقاد وی، این اقدامات، کمک موثرو فعالی برای تدوین برنامه پنجم توسعه و جذب سرمایه گذاران خارجی می کند و مسئولان ارشد استان نیز، حمایت همه جانبه از این طرح ها خواهند داشت.