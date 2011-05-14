تداوم معمای تشکیل دولت لبنان/ آمریکا اصلی ترین بازیگر مخالف

به گزارش خبرگزاری مهر پایگاه خبری تحلیلی النشره امروز در گزارشی نوشت: منابع پارلمانی حزب الله معتقدند فشارهای آمریکا بر "میشل سلیمان" رئیس جمهور لبنان و "نجیب میقاتی" نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت اصلی ترین عامل در تاخیر به وجود آمده در نهایی شدن تشکیل دولت است. مسئله ای که گمان می رفت در همین روزها بحث و جدل درباره آن خاتمه یافته و نهایی شود.

بر این اساس، صبح روز پنج شنبه گذشته همگان در لبنان درباره خروج از بحران 100 روزه تشکیل دولت خوشبین بودند. حتی در این روز گره اصلی که در انتخاب وزیر کشور وجود داشت نیز حل شد تا جایی که نام وزیر موردنظر نیز افشا شد. در همین راستا منابع نزدیک به میقاتی نخست وزیر مکلف از دیدگاه بسیار مثبت در زمینه نهایی شدن تشکیل دولت خبر می دادند. حزب الله نیز نسبت به این مسئله ابراز خوشبینی کرد.

پس از ابراز تمای این خوشبینی ها "مورا کانلی" سفیر آمریکا در بیروت با میقاتی دیدار کرد و بیانیه ای با این مضمون صادر کرد که آمریکا و جامعه بین المللی رابطه با دولت لبنان را بر اساس ترکیب دولت در دستور کار می دهند. تنها چند ساعات بعد از صدور این بیانیه میزان خوشبینی گروههای مختلف لبنانی به پایین ترین سطح سقوط کرد و این پیش بینی درست از آب درآمد که اگر مشکل وزارت کشور حل شود معضلات دیگر رخ می نماید چون در حال حاضر نیت جدی برای تشکیل دولت دیده نمی شود.

منابع پارلمانی حزب الله که از آنچه گذشته ناراضی به نظر می رسند در گفتگو با النشره اعلام کردند: این حقیقت از روز هم روشن تر است که آمریکا با فشارهایی که بر سلیمان و میقاتی وارد می کند تشکیل دولت را به چالش کشیده است. مسئله ای که پیش بینی می شد در همین روزها پایان یافته تلقی شود.

این منابع تاکید دارند: آمریکا در نظر دارد از مسئله تشکیل دولت لبنان در راستای فشار بر سوریه استفاده کنند. بر این اساس هرگونه تاخیری در مسئله تشکیل دولت به گروه اکثریت در لبنان و سوریه آسیب می زند.

منابع پارلمانی حزب الله تاکید دارند که حزب الله هم اکنون تحولات سیاسی را از نزدیک دنبال می کند و نمی خواهد ارتباط خود با میشل سلیمان و میقاتی را با مخاطره مواجه کند. بر این اساس، پس از حل گره وزارت کشور دیگر کسی نمی تواند "میشل عون" را متهم به تلاش در راستای عدم تشکیل دولت بداند و تمامی تلاشها در این زمینه شکست خورده است.