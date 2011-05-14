برنامه دومین روز جشنواره موسیقی نواحی

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین جشنواره موسیقی نواحی به شکل غیر رقابتی با اجرای اساتید موسیقی نواحی و همچنین بخش سخنرانی در 5 سالن و تالار به شرح ذیل ارائه خواهد شد.

سالن گروه موسیقی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران :

- سخنرانی و کارگاه های آموزشی ساعت 11 با بررسی موسیقی کوراغلوی تاجیکی ، با سخنرانی کرامت الله رحیم اف برگزار می شود.

سالن رودکی :

-ساعت 16 موسیقی فارس و لرستان به روی صحنه می رود و در ادامه ایرج رحمان پور، پیمان بزرگ نیا و بهزاد پاکدل سخنرانی می کنند در ساعت 18 موسیقی کهکیلویه و بویر احمد، لردگان و بمئی،بختیاری با سخنرانی محمد سعید اسلامی نژاد، همت هاشمی اجرا می شود.

تالار وحدت :

-ساعت 21 کنسرت گروه خیوه یولی به سرپرستی طواق سعادتی موسیقی ترکمن را اجرا می کنند و در ادامه کنسرت گروه موسیقی سازینه به سرپرستی پیمان بزرگ نیا به روی صحنه می رود.

سالن خانه موسیقی :

- ساعت 18 در این سالن کرامت الله رحیم اف درباره موسیقی کوراغلوی تاجیکی صحبت می کند و در ادامه موسیقی کوراوغلی خوان(گورقولی خوان) اجرا می شود.

- سالن خانه شهر در کرمان :

کنسرت دو گروه رزیف به سرپرستی حسن رونده و گروه عنبر آباد کرمان بر گزار می شود.