تعریف علم دینی در رادیو گفتگو

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود فکری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، کارشناس برنامه این هفته "علم و دین" است. این برنامه به تهیه‌کنندگی محسن جواهری و سردبیری و اجرای سید عباس شکرفروش آماده پخش می‌شود.

کاربرد دین در زندگی و زندگی دینی و دینی یا علمی بودن علم دینی، از موضوع‌های بحث این برنامه هستند. برنامه "علم و دین" 26 اردیبهشت ماه ساعت 23 از رادیو گفتگو پخش می‌شود.

- برنامه "افق" با اجرا و سردبیری سیدعباس شکرفروش یکشنبه 25 اردیبهشت ماه ساعت 23 از رادیو گفتگو روی آنتن می‌رود. این به برنامه اسماعیلیه در ایران اختصاص دارد.