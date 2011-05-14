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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

تعریف علم دینی در رادیو گفتگو

برنامه "علم و دین" این هفته در رادیو گفتگو به موضوع تعریف علم دینی اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود فکری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، کارشناس برنامه این هفته "علم و دین" است. این برنامه به تهیه‌کنندگی محسن جواهری و سردبیری و اجرای سید عباس شکرفروش آماده پخش می‌شود.

کاربرد دین در زندگی و زندگی دینی و دینی یا علمی بودن علم دینی، از موضوع‌های بحث این برنامه هستند. برنامه "علم و دین" 26 اردیبهشت ماه ساعت 23 از رادیو گفتگو پخش می‌شود.
 
- برنامه "افق" با اجرا و سردبیری سیدعباس شکرفروش یکشنبه 25 اردیبهشت ماه ساعت 23 از رادیو گفتگو روی آنتن می‌رود. این به برنامه اسماعیلیه در ایران اختصاص دارد.
کد مطلب 1311168

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