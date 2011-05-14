شورای شهر تهران در پی انحلال سازمان نوسازی است

پروین احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که سازمان نوسازی با تشکیل دفاتر تسهیل گری و شرکت های غیرقانونی تبدیل به نهادی برای پرکردن جیب عده ای از افراد سودجو شده است گفت: باید بساط این دفاتر و شرکتها برچیده شود، متاسفانه در حوزه نوسازی بافت های فرسوده ما هنوز فاصله زیادی با چشم انداز مورد نظر داریم.

وی با تاکید بر این که شهرداری تهران حاضر به پاسخگویی در خصوص میزان فروش تراکم به شهروندان نیست گفت: این موضوع بارها توسط شورا پیگیری شده و هنوز پاسخی دریافت نکرده است.

احمدی نژاد با اشاره به ابهامات شورا در خصوص عملکرد شهرداری گفت: میزان فروش تراکم، بدهی های شهرداری به پیمانکاران و میزان هزینه‌های ساخت تونل توحید از جمله سوالات اساسی اعضای شورای شهر است که شهرداری پایتخت هنوز هیچ پاسخی به آنها نداده است.

