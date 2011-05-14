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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۱۲

توسط ستاد ویژه انجام می شود/

کمک 16 میلیون تومانی برای برگزاری مراسم اعتکاف در آذربایجان شرقی

کمک 16 میلیون تومانی برای برگزاری مراسم اعتکاف در آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: ستاد اعتکاف آذربایجان شرقی بیش از 16 میلیون تومان برای برگزاری هر چه بهتر اعتکاف و ارائه خدمات حمایت نقدی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ستاد اعتکاف آذربایجان شرقی ظهر شنبه در نخستین جلسه هم اندیشی با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در خصوص نحوه حمایت خود برای برگزاری مراسم اعتکاف در سال جاری تصمیم گیری کرده و رئیس سازمان بازرگانی اذربایجان شرقی با بیان اینکه 80 مرکز پخت غذاهای خانگی در تبریز وجود دارد، پیشنهاد کرد: ارائه غذای آماده به دلیل به صرفه تر بودن از پخت غذا در مساجد سازمان بازرگان ی می تواند با خرید غذای خانگی خدمتی به اعتکاف کنندگان کند.

صادق نجفی اجرای این طرح را برای سرویس دهی به معتکفان آسانتر و مقرون به صرفه تر دانست.

همچنین شرکت پتروشیمی نیز اعلام کرد: با ارائه پنج هزار غذا و قند و شکر و چند دستگاه خودرو برای ایاب و ذهاب خدمت رسانی می کند.

شهرداری تبریز با 10 میلیون تومان، بیمه خدمات درمانی، شرکت مخابرات و شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی هر کدام دو میلیون تومان حمایت نقدی از ستاد اعتکاف در آذربایجان شرقی کردند.

همچنین مقرر شد دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای ارائه خدمات پزشکی به معتکفان تبریزی اکیپی را در مسجد جامع مستقر کرده و در صورت نیاز به سایر مساجد نیرو اعزام کند.

سازمان آتش نشانی آذربایجان شرقی نیز با ارائه کپسول های آتش نشانی و خودرو برای حوادث مترقبه در این ستاد همکاری می کند.

از سوی دیگر دانشگاه تبریز نیز به دلیل همزمانی مراسم ایام اعتکاف با امتحانات پایان ترم اعلام کرد: به دلیل همزمانی امتحانات پایان ترم با ایام اعتکاف آن دسته از دانشجویانی که در مراسم شرکت کنند سرانه دانشجویان به معتکف کنندگان اختصاص می یابد. 

کد مطلب 1311173

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