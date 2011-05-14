سایپا چیزی برای از دست دادن ندارد/ دو بازی آخر لیگ برای ما حیثیتی است

فراز کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار تیم تراکتورسازی برابر سایپای البرز گفت: بازی سختی را پیش رو داریم. با توجه به اینکه تیم سایپا در خطر سقوط به لیگ دسته اول قرار دارد، چیزی برای از دست دادن نخواهد داشت و با تمام قوا به مصاف ما خواهد آمد.

وی در ادامه افزود: دیدار با سایپای البرز آخرین دیدار خانگی ما در فصل جاری لیگ برتر است، دیداری که مقابل هواداران خود برگزار خواهیم کرد و سعی می کنیم با دست پر و سه امتیاز آن از زمین خارج شویم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در ادامه از غیبت سه بازیکن این تیم در دیدار با سایپای البرز خبر داد و گفت: علاوه بر جاسم کرار که از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال محروم شده است، لئوناردو پیمنتا سه اخطاره و محروم است و آندرانیک تیموریان نیز شرایطی نامشخص برای همراهی تیم در این بازی دارد.

کمالوند با ابراز امیدواری از اینکه تیمش شکست هفته گذشته مقابل صبای قم را با برتری مقابل سایپای البرز جبران کند، افزود: کاری به این ندارم که در بازی مقابل صبا چه اتفاقاتی رقم خورد. در آن بازی بازنده شدیم یا بازنده مان کرده اند اما باید بگویم با آن شکست مشکلات زیادی برای ما به وجود آورد و از هدفی که داشتیم دور شدیم.

وی افزود: قطعا اگر در آن مسابقه پیروز می شدیم شانس‌مان برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا دوچندان می شد و به هدفی که مدنظر داشتیم، نزدیک تر می شدیم. با این حال من از شکست مقابل صبای قم ناراحت نیستم، حتما خیری در این شکست بوده و ما از آن بی خبریم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است ما در دومین سال حضور خود در لیگ برتر نتایج خوبی کسب کردیم و تا آستانه کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا پیش رفتیم. قطعا با رفع نقاط ضعف خود در فصل آینده عملکردی به مراتب بهتر خواهیم داشت.

وی ادامه داد: فعلا تنها انگیزه ما این است که در دو دیدار پایانی لیگ که برای‌مان حیثیتی است با دست پر از زمین خارج شویم. البته کور سوی امیدی هم داریم که حریفان بالای جدول امتیاز از دست دهند و به سهمیه لیگ قهرمانان آسیا برسیم.

کمالوند درخصوص تمدید قراردادش با باشگاه تراکتورسازی گفت: طبیعتا وقتی هنوز مسابقات لیگ به اتمام نرسیده و قرارداد من تمدید شده است، بهتر می توانم برای فصل آینده برنامه ریزی کنم. با توجه به عملکرد تیم در فصل جاری دوستان ابراز علاقه کردند که قراردادم را تمدید کنم. من هم با توجه به اینکه شرایط و ارتباط خوبی با مردم آذربایجان، مسئولان استان و تیم تراکتورسازی داشتم و البته حمایت بی دریغ آنها از تیم تصمیم گرفتم برای چهارمین فصل پی در پی در تراکتورسازی بمانم.

وی در خاتمه تصریح کرد: فعالیت تیم فوتبال تراکتورسازی در فصل نقل و انتقالات را از فردای دیدار مقابل صنعت نفت آبادان در هفته سی و چهارم لیگ برتر آغاز خواهد شد و نفرات مورد نیاز تیم را جذب خواهیم کرد.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در پایان هفته سی و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با 53 امتیاز رتبه پنجم جدول رده بندی را در اختیار دارد.