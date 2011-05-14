به گزارش خبرگزاری مهر، رویکردهای برنامه‌سازی در قالب محورها، موضوع‌های کلی و اولویت‌های موضوعی طراحی و در 44 بند تنظیم شده است.

در بخش اول این مجموعه که در 11 بند تدوین و تحت عنوان محورها وموضوع‌های کلی آمده، موضوع‌هایی چون تبیین دقیق مفهوم جهاد اقتصادی؛ ایجاد انگیزه، امید و نشاط در میان مردم؛ ارائه اطلاعات و آموزش‌های عمومی به جامعه؛ ترویج اخلاق و احکام اقتصاد اسلامی به مثابه عامل اصلی رشد ورونق اقتصادی را شامل می‌شود.

فصل دوم این مجموعه نیز با 33 بند، در قالب اولویت‌های موضوعی طراحی شده و موضوع‌هایی چون طرح تحول اقتصادی، اصل 44 قانون اساسی و شیوه‌های تحقق و اجرای آن، بررسی میزان موفقیت موفقیت بنگاه‌های زود بازده، اصلاح الگوی مصرف و شیوه‌های ترویج و نهادینه کردن الگوی بهینه مصرف در بخش‌های مختلف، اقتصاد اسلامی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مطالبات معوقه بانکی، برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور از جمله اولویت‌های برنامه‌سازی در سال 90 رادیو اقتصاد عنوان شده است.

