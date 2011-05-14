باشگاه خلبانی از فرصت های سرمایه گزاری فرودگاه رشت است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، فتاح رضوانی ظهر شنبه در دومین نشست کارگروه گردشگری هوایی در گیلان اظهارداشت: ایجاد شرکت هواپیمایی گیلانی، احداث ترمینال باربری (cargo)، تکمیل پروژه ترمینال جدید و بهره برداری از اماکن آن و ایجاد سالن تشریفات بخش خصوصی (CIP) از دیگر فرصت های سرمایه گذاری این فرودگاه است.

وی همچنین درباره نقش فرودگاه رشت در جذب سرمایه گزار خارجی خاطرنشان کرد: برقراری مسیرهوایی رشت به خارج از کشور و بالعکس می تواند علاوه بر جذب گردشگر خارجی به گیلان، زمینه های سرمایه گزاری خارجی را در زمینه ایجاد شهر فرودگاهی فراهم کرد.

مدیرکل فرودگاه گیلان به آمارهای گردشگری استان اشاره کرد و گفت: اگر بتوان مرکز این استان که فرودگاه سردار جنگل در آن قرار گرفته است را نمونه ای از گردشگری گیلان معرفی کرد، مکانی بهتر از فرودگاه سردار جنگل وجود ندارد که با ایجاد نمادی از مراکز گردشگری گیلان، محوطه بیرونی پایانه فرودگاه رشت می تواند مرکز معرفی اماکن زیارتی، توریستی و تاریخی گیلان باشد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان نیز در این نشست اظهارداشت: ارتباط با فرودگاه رشت برای توسعه گردشگری هوایی بسیار ضروری است.

امید عزیزی در ادامه از بدنه کارشناسی هر دو اداره کل خواست مباحث مربوط به دو صنعت گردشگری و حمل و نقل هوایی را به جد پیگیری کرده و در جلسات مشترک به تصویب مدیران دو دستگاه برسانند.