حمایت از انتشار کتاب شاعران جوان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر در کرج، مهدی زارعی با بیان این مطلب اظهار داشت: اگر این حمایت به صورت کارشناسی شده و بر اساس شایسته گزینی آثار صورت گیرد موجب معرفی آثار فاخر به مخاطبان شعر در سطح کشور می شود.

وی افزود: استفاده از تجربه های اساتید پیشکسوت و توجه به استعدادهای نوپا و شاعران جوان از ویژگی های بارز جلسات شعر حوزه هنری است که می تواند یاریگر شاعران جوان به شمار رود.

شاعر برگزیده بخش کلاسیک جشنواره بین المللی شعر دانشجویان و طلاب خاطر نشان کرد: پرداختن به اکثر قالب های شعری اعم از کلاسیک و غیرکلاسیک، نقد و بررسی اشعار توسط کارشناسان، استفاده از تجربیات شاعران پیشکسوت و توجه به شاعران جوان از برترین ویژگی های جلسات "عصر شعر" حوزه هنری البرز است.

وی یادآور شد: دو عامل اصلی موفقیت یک شاعر، استعداد ذاتی و پرورش آن است که برای دستیابی به عامل دوم می توان به مطالعه آثار ادبی فاخر، تمرین و ممارست، حضور فعال در محافل شعر و بهره مندی از تجربیات دیگران اشاره کرد.

مهدی زارعی، کارشناس ارشد ادبیات به صورت حرفه ای از سال 77 غزل سرایی را آغاز کرده و آثاری همچون "سنگ قبر کادوی روزتولدت"، "آخرین دقایق آخرالزمان" و "شب منظومه ها" را به چاپ رسانده است.

گفتنی است "عصر شعر" روزهای سه شنبه از ساعت 15:30 لغایت 17:30 در محل سالن اجتماعات حوزه هنری برگزار و شرکت برای علاقه مندان آزاد است.