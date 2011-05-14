پرسنل درمانی بیمارستانها باید محلول ضدعفونی جیبی داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، شادی رضایی با اشاره به عملکرد 5 ساله کمیته کنترل عفونت در بیمارستان فارابی افزود: از 5 سال گذشته کمیته کنترل عفونت در بیمارستان فارابی به ریاست رئیس بیمارستان تشکیل شد که در حال حاضر کارشناس کنترل عفونت به سوپروایزر ارتقاء یافته است.

وی در خصوص اقدامات انجام شده از 5 سال پیش تاکنون گفت: تلاش برای فرهنگ سازی در میان پرسنل کادر درمان اعم از پزشک، پرستار و پیراپزشک در باره شست و شوی دستها، در دسترس قرار دادن محلولهای شست و شو و ضدعفونی کننده در اتاق معاینه و پانسمان، واکسیناسیون پرسنل علیه بیماری ویروسی هپاتیت B از جمله اقداماتی است که طی این 5 سال برای کنترل عفونت در بیمارستان چشم فارابی انجام شده است.

سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان چشم پزشکی فارابی ادامه داد: از دیگر برنامه های انجام شده در این بیمارستان می توان به ارائه برنامه های آموزشی بخش به بخش و قرار گرفتن آموزش کنترل عفونت در لیست برنامه های آموزش اجباری مداوم، تجهیز اتاق عمل به دستگاههای استریلیزاسیون و اتاق پکینگ به دستگاههای جدید اتوکلاو و فرمالدئیدی با ایمنی و سهولت استفاده بیشتر، آموزش به پرسنل اتاق عمل با موضوع آشنایی با نحوه نگهداری تجهیزات اتاق عمل، آموزش شیوه صحیح اسکراب دستها و مهارتهای پایه به رزیدنت های سال یک اشاره کرد.

این کارشناس ارشد مدیریت پرستاری به برگزاری سمینارهای متعددی در خصوص کنترل عفونت اشاره کرد و افزود: همچنین در کنفرانسهای هفتگی که روزهای پنجشنبه در بیمارستان فارابی تشکیل می شود نحوه صحیح شست و شوی دست و مهارتهای پایه به پرسنل اتاق عمل آموزش داده می شود.

رضایی گفت: افزون بر تجهیز اتاق عمل به وسایل استریلیزاسیون فضای فیزیکی اتاق عمل بازسازی شد که به طور مثال می توان به بازسازی و تغییر سینک اسکراب اشاره کرد.

وی یادآور شد: همچنین ماهانه گزارشی از عملکرد کمیته کنترل عفونت در بیمارستان فارابی به رئیس بیمارستان (رئیس کمیته کنترل عفونت) و نیز رئیس دانشگاه ارائه می شود و چنانچه موردی از عفونت بیمارستانی گزارش شود با حضور همه اعضای تیم جراحی و پرسنل درگیر علل آن بررسی می شود.