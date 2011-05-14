اردوی تیم های تنیس روی میز و والیبال بانوان ناشنوا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، دومین مرحله از اردوی آمادگی تیم های ملی تنیس روی میز و والیبال بانوان ناشنوای کشور از رزو جمعه در محل کمپ تیم های ملی فدراسیون ورزش های ناشنوایان آغاز شد. در این مرحله از اردو 36 ورزشکار ناشنوای کشور از استان های اصفهان، البرز، تهران ، چهار محال و بختیاری، فارس ، کردستان ، کرمانشاه ، کرمان و گیلان حضور دارند. تیم های ملی تنیس روی میز و والیبال بانوان ناشنوای کشور اوایل تیر ماه سال جاری به بازی های تدارکاتی ارمنستان اعزام می شوند.

تیم فوتبال ناشنوایان به کره جنوبی اعزام شد

تیم ملی فوتبال ناشنوایان کشورمان به مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی اعزام شد. دومین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی ناشنوایان آسیا در شهر چانگ وون کره جنوبی برگزار می شود که تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران پنج شنبه شب عازم کره جنوبی شد. این دوره از مسابقات از 25 اردیبهشت ماه با حضور 10 تیم آسیایی برگزار می شود و تیم ملی ایران به خاطر داشتن بالاترین سید بندی به همراه کره جنوبی سرگروه است.