احکام حکومتی بر همه واجب الاطاعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عباس کعبی در جمع فرماندهان، مدیران و پاسداران سپاه علی بن ابیطالب (ع) قم اظهار داشت: بیان رابطه پدری و پسری در برابر حکم حکومتی معنایی ندارد.

مقام معظم رهبری جلوی هر انحرافی را در گفتمان انقلاب اسلامی می‌گیرد



وی در ادامه با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری تمام حوادث و رویدادهای داخلی و خارجی را رصد می‌کنند و با درایت تمام و به شایستگی کشور را اداره کرده و خواهند کرد و هیچ جای نگرانی نیست بیان داشت: مقام معظم رهبری جلوی هر انحرافی را در گفتمان انقلاب می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد که در مسیر انقلاب انحرافی صورت گیرد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه معنویتی که از فقه گذر نکند انحراف است ادامه داد: آنچه که برای رهبری مهم است این است که دهه پیشرفت و عدالت با قدرت پیش رود به همین منظور امسال را سال جهاد اقتصادی نامیدند لذا باید با وحدت و آرامش و بدون توقف کردن در حاشیه‌ها در این مسیر گام برداشت.



آیت الله کعبی با اشاره به مسائل اخیر اظهار داشت: دشمن دست از دشمنی خود برنمی دارد و از این فرصتها به نفع خود استفاده می‌کند.



ابعاد ولایت فقیه برای مسئولان جا نیفتاده است



وی افزود: ریشه‌های مشکلات پیش آمده این است که ابعاد ولایت فقیه هنوز برای مسئولان و دولتمردان جا نیفتاده است.



وی با اشاره به آیه‌های ۵۸ تا ۶۵ سوره نساء و تفسیر آن اظهار داشت: آیه ۵۸ سوره نساء مسئولان را موعظه می‌کند بر امانتداری، به این معنا که این قدرت امانتی نزد آنان است.



آیت الله کعبی با بیان اینکه حکومت دارای سه مولفه اقتدار، ساختار و وظایف است،= اظهار داشت: در نظام جمهوری اسلامی منشاء مشروعیت حکومت ولی فقیه است. مجلس بازوی مشورتی و دولت بازوی اجرایی ولی فقیه به حساب می‌آید.



عدالت بدون ولایت ظلم است



عضو مجلس خبرنگان رهبری با بیان اینکه عدالت بدون ولایت ظلم است اظهار کرد: نمی‌شود شعار عدالت داد اما ولایت پذیری نداشت. عدالت از مسیر ولایت می‌گذرد و با ولایت معنا پیدا می‌کند.



وی افزود: در حکمی که رهبری به رییس جمهور می‌دهد آمده که من شما را به عنوان رئیس جمهور منصوب و رای ملت را تنفیض می‌نمایم که این به معنای مشروعیت دولت از سوی ولی فقیه است.



احکام حکومتی برای همه واجب الاطاعه است



عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه احکام حکومتی برای همه واجب الاطاعه است اظهار داشت: اصلاح قانون مطبوعات که در مجلس ششم مطرح بود به واسطه حکم حکومتی و اطاعت از آن حکم فیصله یافت.



وی افزود: اینکه کسی بخواهد با بحث رهبری را راضی کند اصلاً امکانپذیر نیست. مسئولان حق دارند به رهبری مشورت بدهند اما اگر رهبری نظری را بیان نمودند دیگر کار تمام است و باید اطاعت صورت گیرد.



وی با اشاره به سخنان سید حسن نصرالله در بحث ولی فقیه اظهار داشت: ایشان به نظریه شهید صدر عمل می‌کند و می‌گوید که من هر کاری را که احتمال می‌دهم ولی فقیه با آن مخالف است انجام نمی‌دهم و هرکاری را که احتمال می‌دهم ولی فقیه با آن موافق است انجام می‌دهم و برکات زیادی را هم در اجرای دستورات ولی فقیه دیده‌ام.



وی با بیان اینکه ولایت پذیری آنجا معلوم می‌شود که مخالف نظر شخص باشد اظهار داشت: آنجا که مخالف با نظر بود و به تیپ خاطر برنخورد و اطاعت صورت گرفت ولایت پذیری معنا می‌یابد.



آیت الله کعبی گفت: مسئولین باید شعاعی از ولایت باشند نه اینکه احساس کنند کنار ولایت هستند متاسفانه انحراف در این است که خود را در کنار ولایت فقیه می‌دانند، یعنی ولی فقیه می‌گوید و من هم می‌گویم.



امانتداری در پست رئیس جمهوری به معنای اطاعت رئیس جمهور از حکم حکومتی است



وی افزود: بعد از تصمیم حضرت آقا حق تشویش خاطر نداریم امانتداری در پست رئیس جمهوری بعد از حکم حکومتی در این است که رئیس جمهور اطاعت بکند.



وی ادامه داد: حکم حکومتی باعث برکات و خیرات در دنیا و آخرت می‌شود و سرپیچی باعث سلب توفیق خواهد شد باید یک بازخوانی در اندیشه و افکار بشود.



چهار منشا انحراف در دولت



آیت الله کعبی با اشاره به چهار منشاء انحرافی در دولت اظهار داشت: عدم درک صحیح از ولایت فقیه و ولایت پذیری، نگاه معنوی غلط، وجود شخص مدعی و اعتماد فوق العاده در حد تسخیر چهار منشاء انحرافی در دولت است.



عضو جامعه مدرسین تاکید کرد: معنویت از محل فقه عبور می‌کند، تقوا در عمل به شریعت است هر راه معنوی که از فقه نگذرد انحراف است.



آیت الله کعبی با بیان اینکه انتقاد‌ها به دولت به معنای انکار تلاشها و زحمات دولتمردان نیست اظهار داشت: انتقادهایی که از سوی دلسوزان انقلاب به دولت عرضه می‌شود با انتقادهایی که از سوی فتنه گران و کینه توزان به منظور انتقام جویی و تسویه حساب صورت می‌گیرد متفاوت است.



وی افزود: دشمن پروژه‌هایی را دنبال می‌کند که کشور را به هم بریزد و البته رهبری که توانسته این کشور را در طول هشت سال فعالیت دولت اصلاحات بخوبی پیش ببرد قطعا می‌تواند در این مرحله نیز به خوبی کشور را مدیریت کند.