فعالیت کمیته سه نفره باید متوقف شود

احمد کریمی اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روند فعالیت کمیته سه نفره انتخاباتی متشکل از حبیب الله عسگر اولادی ، غلامعلی حداد عادل و علی اکبر ولایتی گفت: همانگونه که در قوانین کشور تصریح شده است، ریاست جمهوری نمی تواند در انتخابات مجلس شورای اسلامی دخالت کند.

وی افزود: کمیته 3 نفره منتخب رئیس جمهور است و بنابراین اگر ما این منع را در نظر بگیریم مصلحت این است که این کمیته 3 نفره دیگر موضوع انتخابات مجلس را پیگیری نکند.

دیبر کل جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار با بیان اینکه این 3 نفر مورد احترام همه اصولگرایان هستند افزود: به دلیل منع قانونی در رابطه با دخالت رئیس جمهور باید تلاش کنیم این سازوکار را تغییر دهیم.