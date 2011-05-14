به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، از زمان اعمال ممنوعیت روبنده در فرانسه، دولت این کشور اعلام کرده است که پلیس تا کنون حدود 50 زن روبنده پوش را در اماکن عمومی متوقف کرده است که از این تعداد به 27 روبنده پوش گزینه پرداخت جریمه یا شرکت در کلاسهای شهروندی فرانسه پیشنهاد شده است.

مریم یکی از زنان روبنده پوش فرانسوی است که پلیس در خیابان وی را متوقف کرده است. وی در گفتگو با رادو آر تی ال فرانسه گفت که درحال رانندگی با اتومبیل خود بوده و روبنده پوشیده بوده که پلیس اتومبیل وی را متوقف کرده و به وی پیشنهاد کرده یا 150 یورو پرداخت کرده و یا باید در کلاسهای شهروندی فرانسه حضور یابد.

مریم میان این دو انتخاب پرداخت جریمه را انتخاب کرده چرا که نمی خواست در انظار عمومی بدون روبنده ظاهر شود. وی اظهار داشت که اکنون نسبت به گذشته با رویکردهای خصومت آمیز بیشتری رو به رو است.

کلود گیانت وزیر کشور فرانسه در مصاحبه اخیر خود با رادیو فرانسه نسبت به اینکه اعمال ممنوعیت روبنده بی اساس بوده ابراز نگرانی کرد و گفت: مردم اظهار می دارند که این قانون قابل اجرا نیست اما تا کنون مشکلی در این زمینه نبوده است.

درمیان مسلمانان روبنده پوشی که توسط پلیس دستگیر شده می توان به یک زن مسلمان آمریکایی در فرودگاه چارلز دوگل خارج پاریس اشاره کرد.

پیش از اعمال این ممنوعیت، دولت فرانسه تعداد روبنده پوشان را حدود 2 هزار مسلمان تخمین زده است. اما دولت مدعی شده بود که این قانون از این نظر حائز اهمیت است که اطمینان حاصل کند مسلمانان از تصمیم دولت تبعیت می کنند یا خیر.

بلژیک از کشورهای اروپایی همسایه فرانسه نیز اواخر ماه آوریل با تصویب مجلس عوام خود یک گام به ممنوعیتی مشابه نزدیکتر شد.

این ممنوعیت هنوز هم مناقشه برانگیز است و بحث و گفتگوهای بسیاری را میان اقلیت مسلمان این کشور که بزرگترین جامعه اقلیت فرانسه هستند رقم زده است.