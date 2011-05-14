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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۱۰

ورود کالا به سرخس از پرداخت عوارض معاف است

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس، این منطقه را یک فرصت طلایی برای سرمایه‌گذاران دانست و به تشریح جزئیات حمایت از این قشر پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محمد مهدی مروج‌الشریعه گفت: سرخس در شمال شرق کشور و هم مرز ترکمنستان و در استان خراسان رضوی با ارتفاع 235 متر از سطح دریا و در فاصله 150 کیلومتری مشهد واقع شده است. این منطقه به دلیل موقعیت استراتژیک و جغرافیایی در کشور و همجواری با کشورهای عضو اکو، حلقه ارتباطی با کشورهای حوزه آسیای میانه، چین و روسیه با آبهای آزاد، سایر کشورهای اروپایی در غرب و کشورهای افغانستان و پاکستان در شرق کشور دارای ظرفیت‏ها و قابلیت‏های بسیار بالایی از لحاظ تجاری و بازرگانی است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس افزود: این منطقه با محدوده قانونی 5200 هکتار در سال 1375 و به سازمان مسئولی آستان قدس رضوی و در راستای پیشبرد اهداف برنامه توسعه اقتصادی و بسط و گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی با کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی و سازمان‏های منطقه‏ای نظیر اکو همزمان با افتتاح راه آهن مشهد ـ سرخس ـ تجن آغاز به کار کرد.

وی، ویژگی‏ها و مزیت‏های مختلف این منطقه را برشمرد و افزود: وجود مخازن غنی و سرشار از گاز طبیعی، هم‏جواری با مخازن عظیم انرژی نفت و گاز آسیای میانه، امکان دسترسی و بهره‏برداری سد بزرگ دوستی با حجم بیش از یک میلیارد متر مکعب آب، وجود نیروگاه برق 500 مگاواتی، وجود انبارهای کالا با ظرفیت حدود 100 هزار تن از جمله ویژگی‏ها و قابلیت‏های این منطقه است.

مروج‌الشریعه همچنین برقراری ارتباطات ریلی کشورهای آسیای میانه با منطقه ویژه اقتصادی سرخس از طریق ریل نرمال و نیز فرودگاه بین‏المللی الماس سرخس با باندی به طول 4 کیلومتر و عرض 60 متر؛ این منطقه را به عنوان یکی از بهترین مناطق ویژه اقتصادی کشور از نظر موقعیت و امکانات معرفی نموده است.

وی در خصوص مزایا و فرصت‏های سرمایه‏گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت: امکان ورود کالا بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی، ترانزیت و صدور مجدد کالا بدون محدودیت به کشورهای دیگر، مشارکت در سرمایه‏گذاری داخلی و خارجی، تضمین کامل سرمایه‏های خارجی و سود حاصل از آنها و حمایت از سرمایه‏های خارجی کشور و تسهیل در استخدام نیروی کار داخلی و خارجی به همراه استفاده از ده سال معافیت مالیاتی؛ موقعیتی ممتاز را برای این منطقه بوجود آورده است.

کد مطلب 1311192

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