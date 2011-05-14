حل مشکلات شهرستان ایوان در دستور کار مسئولان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ایوان که با حضور معاونین استاندار، جمعی از مدیران کل استان و مدیران منطقه برگزار شد، ضمن اعلام این موضوع که باید به نحوی کار کنیم که مردم از رفاه و خدمات دولت بهره مند شوند، گفت: هدف اصلی ما کسب رضایت مندی مردم شهر و روستاهای استان است و این موضوع یک راهبرد اصلی محسوب می شود .

وی اظهار داشت: باید با وحدت رویه و همکاریهای مدبرانه به گره گشایی از مشکلات مردم مبادرت ورزید و همه اقشار اعم از دانشگاهی، اداری، مردمی بگونه ای فعالیت نمایند که همه شهروندان از زندگی در این استان سرافزار، احساس لذت و شادی کنند.

وی در ادامه بیانات خود در خصوص شهر ایوان افزود: ساماندهی امورات شهر ایوان نیازمند اجرای طرح جامعی است که در آن کلیه امورات مربوط به خدمات شهری و موضوعات فنی شهرسازی باید در آن دیده شود .

وی تصریح کرد: موضوع احداث کمربندی این شهر نیز باید بصورت جدی در دستور کار حوزه معاونت امور عمرانی استانداری و شهرداری ایوان قرار گیرد تا شرایط عملیاتی شدن آن مهیا شود.

استاندار ایلام با تأکید بر رفع مشکلات برخی از مناطق شهرستان ایوان، بیان کرد: دستگاه های مرتبط با حوزه های آب، برق و گاز باید با محوریت حوزه امور عمرانی استانداری جلسه تشکیل دهند و رفع زیربنایی و اساسی مشکلات، از جمله شهرک اندیشه رادر دستور کار قرار دهند .

اعلایی ادامه داد: با عنایت به اینکه شهرستان ایوان یکی از پرباران ترین شهرستانهای استان به شمار می رود ولی متأسفانه برخی نقاط آن کماکان با مشکل کم آبی مواجه می باشد که این موضوع نیاز به تدبیر اساسی دارد .

وی با تأکید براینکه باید مشکلات روستاهای که بازید می کینم مرتفع شود، اضافه کرد: مسئولان امر طی یک پروسه زمانبندی شده، مصوباتی که برای رفع مشکلات صورت می پذیرد باید مرتفع کنند، بگونه ای که در بازدیدهای بعدی خدمات انجام شده مشهود باشد .

این مسئول با تأکید مجدد بر تدابیر لازم برای جمع آوری آبهایی گه پس از بارش باران هدر می رود، گفت: با توجه به اینکه در حوزه کشاورزی نیز اکثر زمینها از طریق غرق آبی، آبیاری می شوند باید اقدامات لازم برای استفاده بهینه از این نعمت خدادادی انجام گیرد .

در ادامه این جلسه با حضور استاندار ایلام، معاونین، مدیران کل استان و مدیران شهرستان ایوان 16 مصوبه مختلف عمرانی، شهری، ورزشی، فرهنگی و روستایی مربوط به سال گذشته و 12 مورد مربوط به سالجاری مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت که در پایاناعلایی در هر بخش دستورات لازم را ارائه کرد.