به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحمد میرعلایی در دیدار با کومار آبسینگه رئیس سازمان سینمایی سریلانکا گفت: ما آماده هرگونه همکاری در حوزه سینما با کشور سریلانکا هستیم و قطعاً می‏توان از طریق هنر سینما با زبان جهانی خود، بین کشورها همدلی ایجاد کرد.

وی ادامه داد نخستین گام در شکل‏گیری تعاملات سینمایی بین دو کشور ایران و سریلانکا، برگزاری هفته‏های فیلم مشترک است تا زمینه آشنایی مخاطبان و کارشناسان با سینمای دو کشور فراهم شود.

میرعلایی با اشاره به ظرفیت‌ها و ارزشهای سینمای ایران، تصریح کرد: با توجه به رویکرد اخلاقی و ارزشی سینمای ایران مخاطبان جهانی و به ویژه خانواده‏ها به راحتی می‏توانند به آثار این سینما اعتماد کنند و این مسأله می‏تواند توفیق سینمای ایران را در بازارهای جهانی رقم زند.

کومار آبسینگه نیز در این دیدار تصریح کرد ما قصد داریم با سینمای ایران که در سطح جهانی شناخته شده است همکاری و تعامل بیشتری داشته باشیم تا در آینده بتوانیم آثاری مشترک بسازیم که پاسخگوی نیازهای مخاطبان هر دو کشور باشد. ایران سینماگران خلاقی دارد که با آثار خود، جشنواره‏ها و مخاطبان جهانی را تحت تأثیر قرار دادند و امیدوارم تجربیات سینمای ایران به کشور ما نیز منتقل شود.

وی در ادامه افزود کشور سریلانکا با 200 سالن نمایش فیلم می‏تواند بازار مناسبی برای محصولات سینمایی ایران باشد. کومار آبسینگه با اشاره به اینکه آمادگی برگزاری هفته فیلم‏های ایرانی را در کشور خود دارد افزود: این هفته فیلم قطعاً گام محکم و مؤثر و محکمی برای شکل‏گیری تعاملات سینمایی بین ایران و سریلانکا است.