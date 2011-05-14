دانشجویان شهر قدس "ظهور بسیار نزدیک است" را نقد کردند

به گزارش خبرنگار مهر در شهر قدس، دانشجویان با حضور در کارگاهی با عنوان مهدویت دراردوگاه یاوران مهدی قم و در جوار مسجد مقدس جمکران در دوره ها ی مختلف این کارگاه شرکت عرفانی شرکت کردند.

این کارگاه که به همت هیئت دانشجویی انصار المهدی(عج) دفتر فرهنگ اسلامی واحد شهر قدس، برگزار شد کلاس هایی با موضوعات مختلف همچون راههای ایجاد محبت به حضرت مهدی(عج)، نقد و بررسی مستند «ظهور بسیار نزدیک است»، تشکیل شد.

حلقه های مهدویت، وبلاگ نویسی با موضوع مهدویت، شناخت وهابیت و خلوت انتظار از دیگر برنامه های این کارگاه آموزشی است که دانشجویان به واسطه حضور در آن با معارف بلند مهدویت آشنا شدند.

شرکت کنندگان همچنین با حضور در حرم حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران و نیز حضور در جوار شهدای گمنام در کوه خضر، بهره های معنوی را کسب کردند.