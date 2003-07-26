كره شمالي آماده اجراي آزمايشات هسته اي است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري سي ان ان ، اين مطلب اوايل ماه جاري در يك ملاقات خصوصي كه بين مقامات آمريكايي و كره شمالي برگزار شد به اطلاع جك پريچارد نماينده آمريكا رسيد .

بنابراين گزارش در اين نشست مقامات كره شمالي به نماينده آمريكا گفتند كه اگر آمريكا به سياستهاي خصمانه و اعمال فشار بر كره شمالي ادامه دهد اين كشور ساكت نخواهد نشست و براي مقابله با اقدامات آمريكا دست به آزمايشات هسته اي جديد خواهد زد.

بنابراين گزارش گفته مي شود كه كره شمالي قصد دارد تا پيش از نهم سپتامبر چند آزمايش هسته اي انجام دهد .از سوي ديگر مقامات وزارت امور خارجه ژاپن درباره اين گزار ش هيچ اظهار نظري نكردند .