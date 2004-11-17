  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ آبان ۱۳۸۳، ۱۸:۵۹

با درخواست از كاخ سفيد براي توجه جدي بر منازعه اعراب واسراييل ؛

سخنگوي اتحاديه عرب : اميدواريم كاندوليزا رايس به پرونده خاورميانه توجه كند

سخنگوي اتحاديه عرب اظهارداشت:اميدواريم كاندوليزارايس مشاور سابق امنيت ملي آمريكا كه به تازگي پست جديدي در وزارت خارجه گرفته به پرونده خاورميانه اهميت دهد.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، حسام ذكي سخنگوي دبيركل اتحاديه عرب امروزچهارشنبه ازكاندوليزا رايس وزيرامورخارجه جديد آمريكا خواست يكي از اولويت هاي كاري دولت آمريكا را دادن اهميت به پرونده خاورميانه قرار دهد .

وي درواكنش به انتخاب شدن رايس به عنوان وزير امور خارجه آمريكا وجانشين كالين پاول وزير امورخارجه گفت: اتحاديه عرب به تلاش رايس براي پرداختن به موضوع درگيريهاي عربي اسراييلي و وضعيت فلسطينيها و به طوركلي اهميت ويژه به خاورميانه چشم دوخته است.

جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا شب گذشته كاندوليزا رايس مشاورامنيت ملي خود را به عنوان وزير امورخارجه جديد و جانشين كالين پاول معرفي كرد و سه اولويت بزرگ را براي وي مشخص كرد ، كه اين اولويتها به ترتيب عبارتند از: مبارزه با تروريسم ، پرداختن به اختلافات ميان اعراب و اسراييل و ايجاد دمكراسي در خاورميانه  بزرگ .

کد مطلب 131120

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها