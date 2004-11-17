سخنگوي اتحاديه عرب : اميدواريم كاندوليزا رايس به پرونده خاورميانه توجه كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، حسام ذكي سخنگوي دبيركل اتحاديه عرب امروزچهارشنبه ازكاندوليزا رايس وزيرامورخارجه جديد آمريكا خواست يكي از اولويت هاي كاري دولت آمريكا را دادن اهميت به پرونده خاورميانه قرار دهد .

وي درواكنش به انتخاب شدن رايس به عنوان وزير امور خارجه آمريكا وجانشين كالين پاول وزير امورخارجه گفت: اتحاديه عرب به تلاش رايس براي پرداختن به موضوع درگيريهاي عربي اسراييلي و وضعيت فلسطينيها و به طوركلي اهميت ويژه به خاورميانه چشم دوخته است.

جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا شب گذشته كاندوليزا رايس مشاورامنيت ملي خود را به عنوان وزير امورخارجه جديد و جانشين كالين پاول معرفي كرد و سه اولويت بزرگ را براي وي مشخص كرد ، كه اين اولويتها به ترتيب عبارتند از: مبارزه با تروريسم ، پرداختن به اختلافات ميان اعراب و اسراييل و ايجاد دمكراسي در خاورميانه بزرگ .