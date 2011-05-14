به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر توحیدلو با اشاره به اینکه در این نمایشگاه اغلب ناشران به تولید کتاب‌های چاپی اهمیت داده‌اند، گفت: خوشبختانه انتشارات علمی و فرهنگی با عرضه 70 عنوان کتاب الکترونیک توانسته است نظر علاقمندان به این گونه آثار را جلب کند.

وی با اعلام اینکه کتب الکترونیک عرضه شده در این نمایشگاه از آثار برجسته تولیدات انتشارات علمی و فرهنگی محسوب می‌شوند، افزود: کتاب‌های الکترونیک امکانات متعددی را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.

توحیدلو، اجرای خودکار و بدون نیاز به نصب روی رایانه، نمایش متوالی و بدون نیاز به دخالت کاربر، امکان استفاده از کلیدهای میانبر، امکان جستجوی ساده و ترکیبی بر اساس حروف الفبای انگلیسی و استفاده از امکانات پژوهشی را از جمله امکانات کتاب‌های الکترونیک عرضه شده در نمایشگاه کتاب اعلام کرد و گفت: در این کتاب‌ها، قرائت متن با گویش، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

شرکت فرهنگ فیلم تهران (متعلق به انتشارات علمی و فرهنگی) کلیه محصولاتی را که به‌صورت کتاب الکترونیک در غرفه انتشارات علمی و فرهنگی عرضه می‌شود، تولید کرده است.