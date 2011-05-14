به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت‌الاسلام دشتکی ظهر شنبه در جمع هیئت‌های مذهبی استان زنجان افزود: باید از فرصت‌های پیش آمده در راستای اجرای برنامه‌های دینی با ایجاد انگیزه لازم در بین هیئت‌های مذهبی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت، انگیزه لازم استقامت و پایداری و اندیشه ناب نتیجه گیری لازم را کرد ادامه داد: اگر برنامه‌ریزی درستی در این راستا انجام نشود نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: در سال جهاد اقتصادی با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی مطلوب در هیئت‌های مذهبی باید از این ظرفیت‌ها استفاده کرد چرا که مطمئن ترین مکان برای سرمایه گذاری اقتصادی هیئت‌های مذهبی هستند.

وی با اشاره به اینکه یک هزار و 260 هیئت مذهبی در استان زنجان فعال هستند، افزود: باید برنامه ریزی و سیاست گذاری و با شناسایی فرصت‌ها و آسیب‌ها و تبدیل آسیب‌ها به فرصت‌های مناسب برنامه ریزی مطلوبی صورت گیرد.

حجت‌الاسلام دشتکی با بیان اینکه 9 درصد برنامه‌های هیئت‌های مذهبی در حسینیه‌ها و شش درصد این برنامه‌ها در تکایا برگزار می‌شود، یادآور شد: سه درصد برنامه‌های هیئت‌های مذهبی در منازل برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه 66 درصد هیئت‌های مذهبی دارای سخنران و 34 درصد سخنران ندارند، افزود: در 17 درصد هیئت‌های مذهبی جلسات تفسیر قرآن برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه استفاده از شمایل منتسب در هیئت‌های مذهبی به پنج درصد کاهش یافته است، یادآور شد: استفاده از آلات موسیقی غیر متعارف یک درصد و استفاده از علامت‌های نامتناسب و رقص علامت نیز به صفر رسیده است.