رشد 500 درصدی اعتبارات ملی به طرحهای آب و خاک خراسان شمالی

غلام رضا حجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، اعتبارت ملی تخصیص یافته به طرحهای آب و خاک استان خراسان شمالی در سال مالی 89 را 240 میلیارد ریال عنوان کرد.

وی تصریح کرد: با تصویب 135 میلیارد ریال اعتبارات ملی سال مالی 90 برای طرحهای آب و خاک استان، این اعتبارات برای تجهیز و نوسازی پایاب سدهای استان، زه کشی، توسعه جاده بین مزارع، کانال انتقال آب و عملیات آب و خاک تعاونیهای تولید تخصیص می یابد.

وی تخصیص بخشی از این اعتبارات را برای مطالعات فاز یک و دو شرکتهای سهامی زراعی، مطالعات فاز دو طرحهای احیا و توسعه اراضی کشاورزی در سطح دو هزار هکتار، طرحهای کوچک تامین آب و اجرای قنوات استان عنوان کرد.

حجی پورهمچنین به سهمیه سوخت در بسته حمایتی برای چاههای عمیق و موتور پمپها نیز اشاره کرد و گفت: علاوه بر اینکه متقاضیان سهمیه سوخت، برای تامین تسهیلات به منظور خرید سوخت به بانک معرفی می شوند، در هر ماه نیز 400 هزار لیتر سوخت برای چاهها و موتور پمپهای مزارع استان توزیع می شود.

