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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۱۳

رشد 500 درصدی اعتبارات ملی به طرحهای آب و خاک خراسان شمالی

رشد 500 درصدی اعتبارات ملی به طرحهای آب و خاک خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر آب و خاک اداره کل جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به اینکه 135 میلیارد ریال اعتبارات ملی برای طرحهای آب و خاک استان برای سال مالی 90 مصوب شده است گفت: این اعتبارات در مقایسه با سال مالی گذشته 500 درصد رشد یافته است.

غلام رضا حجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، اعتبارت ملی تخصیص یافته به طرحهای آب و خاک استان خراسان شمالی در سال مالی 89 را 240 میلیارد ریال عنوان کرد.

وی تصریح کرد: با تصویب 135 میلیارد ریال اعتبارات ملی سال مالی 90 برای طرحهای آب و خاک استان، این اعتبارات برای تجهیز و نوسازی پایاب سدهای استان، زه کشی، توسعه جاده بین مزارع، کانال انتقال آب و عملیات آب و خاک تعاونیهای تولید تخصیص می یابد.
 
وی تخصیص بخشی از این اعتبارات را برای مطالعات فاز یک و دو شرکتهای سهامی زراعی، مطالعات فاز دو طرحهای احیا و توسعه اراضی کشاورزی در سطح دو هزار هکتار، طرحهای کوچک تامین آب و اجرای قنوات استان عنوان کرد.
 
حجی پورهمچنین به سهمیه سوخت در بسته حمایتی برای چاههای عمیق و موتور پمپها نیز اشاره کرد و گفت: علاوه بر اینکه متقاضیان سهمیه سوخت، برای تامین تسهیلات به منظور خرید سوخت به بانک معرفی می شوند، در هر ماه نیز 400 هزار لیتر سوخت برای چاهها و موتور پمپهای مزارع استان توزیع می شود.
 
کد مطلب 1311204

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