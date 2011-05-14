سرخ پوشان تایلندی دولت را به تظاهرات گسترده تهدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "ساهارات نانتامال" امروز شنبه گفت: بیش از هزار سرخ پوش پنجشنبه این هفته در سه استان چیانگمای، لمپون و لامپانگ تظاهرات ضد دولتی برگزار می کنند.

وی افزود: "آبیسیت وجاجیوا" نخست وزیر تایلند مجلس نمایندگان را برای برگزاری انتخابات عمومی آتی منحل کرد، بنابراین تظاهرات این هفته مسالمت آمیز و بدون درگیری با پلیس برگزار می شود.

سرخ پوشان از هواداران "تاکسین شیناواترا" نخست وزیر پیشین تایلند هستند که طی کودتایی در سال ۲۰۰۶ از قدرت سرنگون شد. از سال ۲۰۰۶ به این سو تایلند درگیر بحران سیاسی است.

بر این اساس بسیاری از رهبران سرخ پوش از زمان آغاز تظاهرات ضد دولتی و درگیری با پلیس ضد شورش در 19 مه سال گذشته به اتهام تروریسم بازداشت شدند.

