اولین سازمان پارکها در گلستان فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اولین جلسه شورای سازمان پارکها و فضای سبز ظهر شنبه به ریاست ابراهیم کریمی شهردار گرگان تشکیل و این سازمان رسما آغاز بکار کرد.

اعضای دیگر این سازمان شامل، مختار زرگرانی معاونت خدمات شهری و فضای سبز، محمد رضا سید النگی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان هستند.

همچنین، ذبیح اله میقانی عضو شورای اسلامی شهر، دکتر خدایار همتی رئیس دانشکده علوم زراعی دانشگاه منابع طبیعی گلستان، دکتر محمدرضا کابوسی عضو هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی و منیره غریب بعنوان نماینده سازمان شهرداریها تعیین شدند.

موسی الرضا صفری به عنوان مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز انتخاب، مختار زرگرانی ،هادی نادری و مهستی قدس ولی نیز بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و سید محمود هاشمی بعنوان عضو علی البدل و حسین رضایان نیز بعنوان بازرس این سازمان منصوب شدند.