برنامه های هفته زن در راستای ترویج ابعاد زندگی حضرت زهرا (س) باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مهریز، محمد رستگاری پیش از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی برنامه های هفته گرامیداشت مقام زن با اشاره به فضایل حضرت فاطمه (س) ‌اظهار داشت: تمام ابعاد زندگی حضرت فاطمه (س)‌ برای زنان الگوست و این امر باید مورد توجه باشد.

وی با اشاره به نقشهای متعدد زن در بنیان خانواده افزود: تنظیم نقش همسری و مادری در کنار نقشهای اجتماعی از هنرهای زن ایرانی مسلمان است.

رستگاری عنوان کرد: بسیاری از زنان ما خارج از خانه نیز به فعالیتهای اجتماعی مشغولند و در امور خانه داری، همسرداری و تربیت فرزندان نیز موفق عمل کرده اند که این نمونه ای از هنر زن ایرانی است.

وی با بیان اینکه حضرت زهرا (س) الگوی اصلی زنان موفق است، افزود: حضرت زهرا در تمام ابعاد زندگی خود و در تمام نقشهایی که بر عهده داشت انسانی موفق و شایسته بود.

رستگاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های هفته گرامیداشت مقام زن در مهریز از پیاده روی بانوان، همایش بزرگ گرامیداشت روز زن، تجلیل ادارات از کارمندان زن و عیادت از سالمندان به عنوان مهمترین برنامه های هفته گرامیداشت زن یاد کرد.

سوم خردادماه همزمان با سالروز ولادت حضرت زهرا (س) روز زن نامگذاری شده است.