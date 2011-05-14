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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

از سوی کادر فنی؛

16 بازیکن جدید به اردوی امید دعوت می‌شوند/ 27 بازیکن به اوکراین می‌روند

16 بازیکن جدید به اردوی امید دعوت می‌شوند/ 27 بازیکن به اوکراین می‌روند

در فهرست 55 نفره تیم فوتبال امید که قرار است تا روز دوشنبه به AFC ارسال شود، 16 بازیکن جدید برای نخستین بار به اردوی این تیم دعوت خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی 55 بازیکن تیم امید برای دیدار با عراق در مرحله دوم مسابقات مقدماتی المپیک لندن تا روز دوشنبه به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال خواهد شد که در بین نفرات دعوت شده 16 بازیکن برای اولین بار به اردوی این تیم دعوت خواهند شد.

فردین عابدینی از استقلال، سامان آقازمانی از پرسپولیس، کاوه رضایی از فولاد خوزستان، میلاد فخرالدینی از مس کرمان ، پیام صادقیان و میلاد غریبی بازیکنان پیشین تیم ملی جوانان ، حجت چهارمحالی از تیم نفت و ... از جمله بازیکنانی هستند که از سوی علیرضا منصوریان به اردوی  تیم امید دعوت خواهند شد.

قرار است از جمع نفرات دعوت شده با نظر کادر فنی اسامی27 بازیکن برای دیدار تدارکاتی روز 14 خرداد درکیف مقابل تیم امید اوکراین انتخاب شوند. به گفته عباس ترابیان اردوی همزمان تیم های ملی بزرگسالان و امید از روز 2 خرداد در محل کمپ تیم های ملی آغاز خواهد شد .

تیم فوتبال امید کشورمان در مرحله دوم و حذفی مسابقات مقدماتی المپیک لندن طی دو دیدار رفت و برگشت به مصاف تیم امید عراق خواهد رفت. این دیدارها طی روزهای 29 خرداد و 2 تیر در اربیل عراق و تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1311216

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