سید احمد لطفی زاده در گفتگو با مهر در خصوص اینکه برخی از نهادها سازمان نظام مهندسی را مسئول ریزش ساختمان در بلوار فردوس تهران می دانند، گفت: ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان وظایف هر بخشی را مشخص کرده است که این آئین نامه در 90 درصد استانها اجرا می شود اما شهرداری تهران به آن تمکین نمی کند.

وی افزود: براساس این آئین نامه سازمان نظام مهندسی باید 4 ناظر از رشته های عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی وبرقی برای ساختمانها داشته باشد و در نهایت هم یک نماینده از سوی سازمان، پروانه ساختمانی را صادر کند اما شهرداری این آیین نامه را اجرا نمی کند.

نایب رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تصریح کرد: درابتدا هم شناسنامه فنی ملکی برای ساختمانهای بالای 3 هزار متر از سوی شهردار پذیرفته شد اما پس از مدتی شهرداری این شناسنامه را هم لغو کرد.

لطفی زاده با بیان اینکه وقتی سازمان نظام مهندسی اختیاری ندارد نباید در این رخدادها مقصر معرفی شود، گفت: اگر شهرداری به سازمان نظام مهندسی اختیار دهد تا برای ساختمانها شناسنامه فنی ملکی صادر کند و ناظران خود را بر ساختمانها بفرستد، سازمان هم مسئولیت این وقایع را می پذیرد، در غیر این صورت انتقادی متوجه سازمان نیست.

وی افزود: ناظران ساختمانی عضو سازمان هستند اما از طرف سازمان به عنوان مامورنظارت بر ساخت و ساز انتخاب نشدند، بنابراین مقصر دانستن سازمان، عوام زدگی است و چون از قدیم همیشه سازمان مقصر جلوه داده می شده کماکان این موضوع ادامه دارد.

نایب رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تصریح کرد: شهرداری باید به آئین نامه تمکین کند و مهندسان ناظر از طرف سازمان را به رسمیت بشناسد.