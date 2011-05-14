400 واحد مرغداری در استان ایلام فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حشمت الله عسگری ظهر شنبه در نشست کارگروه تولیدی و اقتصادی استان افزود: امسال حوزه های کشاورزی، آب و صنعت اولویت اجرای طرح‌های اقتصادی در ایلام است زیرا این بخشها از اصلی ترین زیرساختهای استان برای ایجاد اشتغال و تولید بیشتر محسوب می شوند .

وی ادامه داد: ساماندهی واحد‌های تولیدی و طرح‌های نیمه‌تمام و غیر فعال در حوزه های مختلف به منظور احیا و فعال‌سازی دوباره آنها از دیگر برنامه‌های سال جاری دستگاه های اجرایی استان است .

وی اظهار داشت: ایلام یکی از مستعدترین استانهای کشور از حیث کشاورزی است که باید با ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها در این زمینه تلاش بیشتری صورت گیرد .

عسگری گفت: وجود اقلیم مستعد و آب و هوای متنوع در استان سبب توسعه کشاورزی و تمایل بهره‌برداران ایلامی به فعالیت بیشتر شده است .

معاون برنامه‌ریزی استاندار ایلام گفت: اکنون بیش از 400 واحد مرغداری و یک هزار و 500 واحد گاوداری صنعتی و نیمه صنعتی در استان ایلام فعال است .

وی ادامه داد: افزون بر این ایلام در مجموع دارای 350 هزار هکتار زمین کشاورزی دیم و آبی است .

عسگری اظهار داشت: وجود این همه استعداد و ظرفیت در کنار به کارگیری توان فنی و علمی دانش آموختگان کشاورزی سبب توسعه هرچه بیشتر این بخش می‌شود .