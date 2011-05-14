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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۳۳

400 واحد مرغداری در استان ایلام فعال است

400 واحد مرغداری در استان ایلام فعال است

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون استانداری ایلام گفت: هم اکنون 400 واحد مرغداری در استان ایلام فعال است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حشمت الله عسگری ظهر شنبه در نشست کارگروه تولیدی و اقتصادی استان افزود: امسال حوزه های کشاورزی، آب و صنعت اولویت اجرای طرح‌های اقتصادی در ایلام است زیرا این بخشها از اصلی ترین زیرساختهای استان برای ایجاد اشتغال و تولید بیشتر محسوب می شوند.

وی ادامه داد: ساماندهی واحد‌های تولیدی و طرح‌های نیمه‌تمام و غیر فعال در حوزه های مختلف به منظور احیا و فعال‌سازی دوباره آنها از دیگر برنامه‌های سال جاری دستگاه های اجرایی استان است.

وی اظهار داشت: ایلام یکی از مستعدترین استانهای کشور از حیث کشاورزی است که باید با ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها در این زمینه تلاش بیشتری صورت گیرد.

عسگری گفت: وجود اقلیم مستعد و آب و هوای متنوع در استان سبب توسعه کشاورزی و تمایل بهره‌برداران ایلامی به فعالیت بیشتر شده است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار ایلام گفت: اکنون بیش از 400 واحد مرغداری و یک هزار و 500 واحد گاوداری صنعتی و نیمه صنعتی در استان ایلام فعال است.

وی ادامه داد: افزون بر این ایلام در مجموع دارای 350 هزار هکتار زمین کشاورزی دیم و آبی است.

عسگری اظهار داشت: وجود این همه استعداد و ظرفیت در کنار به کارگیری توان فنی و علمی دانش آموختگان کشاورزی سبب توسعه هرچه بیشتر این بخش می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی استاندار ایلام گفت: تعیین اولویت‌ها در هر استان به برنامه‌ریزی و ارائه طرح‌ها پژوهشی برای توسعه در هر بخش کمک می‌کند.

کد مطلب 1311220

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