رکوردشکنی طوسی در روز غیبت لیلا رجبی

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز از رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی کشور بانوان روز شنبه 24 اردیبهشت‌ماه با برگزاری مسابقه در 10ماده برای اولین بار و پس از سالها تعویق در مجموعه تخصصی دوومیدانی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.

در مسابقات این روز، مریم طوسی در اولین مسابقه فصل خود موفق شد رکورد دوی 100 متر بانوان ایران را به میزبان 40 صدم ثانیه ارتقاء دهد. طوسی با رکورد 11 ثانیه و 4 صدم ثانیه رکورد خودش و کشور را جابجا کرد. رکورد قبلی این ماده با زمان 11 ثانیه و 88 صدم ثانیه توسط مریم طوسی در مسابقات غرب آسیا(سوریه - سال 89) بدست آمده بود. طوسی این شانس را دارد که امروز در مواد 200 و 400 متر هم رکورد ایران را جابجا کند.

اما در رقابت‌های روز نخست قهرمانی کشور بانوان، غیبت لیلا رجبی بیش از پیش نمایان بود. در غیاب دارنده مدال برنز مسابقات قهرمانی دوومیدانی آسیا (گوانگجو- 2009) و دارنده مدال طلای مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا، ماهرخ مرادی از زنجان با پرتابی به میزان 11 متر و 89 سانتی‌متر و رکوردی بسیار پائین تر از رجبی، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

عصر اولین روز مسابقات دوومیدانی قهرمانی بانوان کشور در حالی برگزار شد که با خراب شدن دستگاه فتوفینیش رقابت‌ها با تاخیر یک تا دوساعته برگزار شدند به طوریکه قرار بود مسابقه فینال دوی 100 متر و 5 هزار متر در ساعت 18 برگزار شوند اما به ترتیب در ساعت 30/19 و 30/20 انجام شد!

این تاخیر زمانی در برگزاری مسابقه هرچند تنها به دلیل رفع اشکال دستگاه فتوفینیش بود اما بسیاری از دوومیدانی کاران نسبت به این مسئله اعتراض کردند. نتایج کامل روز نخست این مسابقات بدین شرح است :

دوی 100 متر: 1- مریم طوسی از تهران الف، 2- زهرا رئیسی از فارس، 3- سهیلا مرادی از همدان

دوی 100 متر مانع: 1- الناز کمپانی از فارس، 2- مینا نوروزی از فارس، 3- جمیله سیفی از خراسان رضوی

400 متر: 1- سودابه سبحانی از خراسان رضوی، 2- حکیمه مبینی از فارس، 3- بیتا حاجی از تهران الف

1500 متر: 1- زهرا علی اکبری از اردبیل، 2- فهیمه کلهری از تهران الف، 3- آناهیتا سلطانی از البرز

5 هزار متر : 1- لیلا ابراهیمی از تهران الف، 2- پریسا عرب از مرکزی، 3- اکرم مقدادی پور از همدان

10 هزار متر پیاده روی: 1- آمنه صفوی از قزوین، 2- زهرا جعفرآبادی از قزوین

پرتاب نیزه: 1- سمیرا حاتمی راد از خراسان رضوی، 2- امینه ایری از گلستان، 3- سحر ضیایی از کهکیلویه و بویر احمد

پرتاب وزنه: 1- ماهرخ مرادی از زنجان، 2- مریم نوروزی از فارس، 3- نجمه لطیفی از فارس

پرش طول: 1- وحیده کردلو از زنجان، 2- بهار مرادی از تهران الف ، 3- سمانه کوهکن از گلستان

پرش ارتفاع: 1- مهسا کارگر از اردبیل، 2- آیلین بابکی از گلستان ، 3- ساغر کمال زاده از البرز

در ادامه این رقابت‌ها ورزشکاران در روز یکشنبه در دو نوبت صبح و عصر در مواد دوها، دوهای امدادی، هفتگانه، پرتاب‌ها و پرش‌ها در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران به رقابت می‌پردازند.