به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی شنبه در مراسم بازگشایی شرکت های دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی شیخ بهایی اصفهان اظهار داشت: توسعه ساختار شبکه‌ای در وزارت دفاع با در نظر گرفتن تنوع در کار از جمله برنامه‌های اساسی وزارت دفاع در راستای چشم‌اندازهای توسعه است.

وی با بیان اینکه بر اساس طرح و برنامه چشم انداز توسعه شهرک علمی و تحقیقاتی باید شهرک و واحدهای مجازی و نیز مراکز صنعتی احداث شود، افزود: شرکت‌های دانش بنیان و شهرک‌های علمی و تحقیقاتی در تحقق برنامه‌های توسعه ساختار شبکه‌ای وزارت دفاع نقش مهمی بر عهده دارند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اضافه کرد: ما به دنبال احداث واحدهای صنعتی فارغ از نگاه های سنتی هستیم و از تمام توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود برای سازماندهی این واحدها استفاده می کنیم.

وی ادامه داد: پارکهای علمی، فناوری و شرکت‌های دانش بنیان از جمله واحدهای اصلی وزارت دفاع به شمار می‌روند.

سردار وحیدی با اشاره به اینکه ارائه طرح‌های ارزشمند و توانمندی های به روز شده و نیز اقدامات انجام گرفته از سوی این واحدها گواهی بر توانمندی شرکت‌های دانش بنیان اصفهان است، تصریح کرد: شرکت‌های دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی در کاهش قیمت تمام شده محصول، تجاری سازی و ایجاد بازارهای مناسب برای محصول و نیز کاهش فاصله میان ایده تا محصول نقش به سزایی ایفا می کنند.

وی تاکید کرد: شرکتهای دانش بنیان در ساماندهی موشک‌های دوربرد کمک بسیار خوبی برای تحقق اهداف وزارت دفاع محسوب می شوند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بیان داشت: ما درصدد توسعه و ارتقا در توانمندیهای خود در بخشهای زمین به زمین، زمین به هوا و ساحل به هوا هستیم و در این خصوص استفاده از ظرفیت مراکز دانشگاهی و شرکتهای دانش بنیان را در دستور کار داریم.

به گزارش مهر در این مراسم شش شرکت دانش بنیان با نام های "کارا پالایه"، "صبا سکه اصفهان"، "انجمن آهن و فولاد ایران"، "به آزمون آناهیتا"، "تیام پارسی"، "بهینه نیرو" که در زمینه های فیلترهای تسویه صنعتی، تولید گز بدون قند و برگزاری کارگاه های آموزش تخصصی فولاد و صنایع و همایش‌های تخصصی صنعتی فعالیت می کنند، افتتاح شدند.