برنامه های کمیته علمی پژوهشی شهرستان ملارد در سال جهاد اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر در ملارد، فرماندار شهرستان ملارد صبح شنبه در نخستین جلسه علمی پژوهشی این شهرستان به تشریح ضروریات و الزامات جهاد اقتصادی بر اساس نیازها و پتانسیلهای شهرستان پرداخت و از رؤسای ادارات خواست با مشارکت فعال خود، در پیگیری کارها و طرحها به صورت جهادی عمل کنند.

ناصر بورد بر دوری از مسائل حاشیه ای و شعارزدگی، استحکام معنویت و حفظ اتحاد و همدلی به عنوان این ضروریات تأکید کرد.

وی با تأکید بر استفاده از فناوریهای نوین، بهره گیری از نخبگان و حرکت در چارچوب اخلاق، از مدیران لایق و کارآمد به عنوان سربازان واقعی جهاد اقتصادی یاد کرد.

این مسئول تکمیل پروژه ها و طرحهای نیمه تمام به منظور جلوگیری از فرصت سوزی و هدر رفتن بیت المال را مورد توجه قرار داد.

اعلام برنامه های کمیته علمی پژوهشی ملارد

در این جلسه، اعلام آمادگی نیروهای بسیج برای همکاری در انجام کارهای عمرانی و سازندگی در قالب طرح جهادی، معرفی سامانه 1818 با هدف صرفه جوئی در وقت مردم، استفاده از انرژیهای پاک در سطح شهرها و روستاها و ادارات دولتی نمونه ای از طرحهایی بود که مطرح شد.

همچنین تشکیل کارگروه های تخصصی، برگزاری نشستهای هم اندیشی با اقشار مختلف و راه اندازی دبیرخانه مستقل برای این کمیته از دیگر مصوبات محسوب شد.

در این جلسه، بر تهیه بانک ایده، بها دادن به جوانان و ارتقاء جایگاه کار و خدمت به عنوان یک فضیلت اخلاقی و اجتماعی در بین مردم و مسئولان تأکید شد.

تشکیل تشکلها و تعاونی های دامداری و مرغداری با هدف حمایت از تولیدات آنها از زمان تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده، حمایت از پایان نامه های دانشجویی که درباره ارتقای سطح معیشتی و اقتصادی شهرستان باشد و مقابله جدی با بروکراسی های زائد اداری، از طرحهایی بود که توسط حاضران در جلسه پیشنهاد شد.

مصوبات این کمیته به عنوان پیشنهاد جهت اجرا به دستگاهها ابلاغ و توسط فرمانداری پیگیری خواهد شد.