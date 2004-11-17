سپاهان - ذوب آهن ؛ دربي اصفهان جذاب تر از دربي تهران

به گزارش خبرنگار " مهر" سپاهاني ها كه در اين مسابقه براي نخستين بار بدون مصدوم و محروم به مصاف حريف مي روند براي جبران شكست هفته گذشته مقابل ابومسلم بهترين فرصت را پيدا كرده اند تا با غلبه بر ذوب آهن دربي بزرگ نصف جهان را به سود خاتمه دهند.

ذوب آهن نيز كه در بازي گذشته خود استقلال تهران را ده نفره شكست داده بود بدون فراز فاطمي گلزن احياء شده خود كه در بازي مقابل استقلال از زمين اخراج شد به دنبال تداوم موفقيت هاي گذشته است.

مربيان دوتيم براي اين مسابقه برنامه هاي زيادي دارند اما حساسيتهاي مسابقه اين دو تيم كه همواره از گذشته وجود داشته مي تواند زيبايي هاي اين مسابقه را تحت تاثير قرار دهد. دربي اصفهان بر خلاف دربي استقلال و پرسپوليس همواره بازيهاي زيبايي از كار درآمده و دو تيم در اين مسابقه نيز به دنبال ارايه بازي خوب و تماشاگر پسند هستند.

سپاهان در حال حاضر از 8 بازي صاحب 10 امتياز است و ذوب آهن از همين تعداد مسابقه 15 امتيازي است. اين مسابقه روز جمعه ساعت 30/14 در ورزشگاه نقش جهان برگزار مي شود.