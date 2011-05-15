حمزه رادمنش در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس اظهار داشت: میزان گندم مورد نیاز استان 100هزار تن است که به صورت معمول 60 هزار تن در استان تولید وباقی مانده آن از سایر استانها تامین می شود.

مدیر سازمان تعاون روستایی هرمزگان گفت: با توجه به بعد مسافت مراکز خرید گندم در بندرعباس، این اتحادیه در شهرستان حاجی آباد مراکز خرید خود را دائر کرده است.

رادمنش افزود: مراکز خرید گندم در حاجی آباد به منظور کمک به کشاورزان دائر شده و این مراکز خرید طبق قرارداد منعقد شده با شرکت غلات اقدام به خرید گندم از کشاورزان وتحویل به شرکت غله می کنند.

وی با اشاره به اینکه حاجی آباد یکی از شهرستانهای مهم در تولید گندم به شمار می رود، ادامه داد: پیش بینی می شود بیش از 10 هزار تن گندم طبق شرایط دستور العمل شرکت غله توسط این اتحادیه در شهرستان حاجی آباد خریداری شود.

مدیر سازمان تعاون روستایی هرمزگان با بیان اینکه این اقدام به منظور تسهیل در امور کشاورزان گندم کارصورت گرفته است، ابراز داشت: شرکتهای تعاونی روستایی خلیج فارس اقدام به تجهیز مراکز خرید گندم به صورت مباشرتی با شرکت غله و بازرگانی منطقه شش کشور کرده است.

میزان گندم مورد نیاز استان 100هزار تن است که به صورت معمول 60 هزار تن در استان تولید و باقیمانده آن از سایر استانها تامین می شود.

