عملیات اجرایی بزرگراه کنگاور - نهاوند آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کنگاور، استاندار کرمانشاه در سفر به شهرستان کنگاور در ابتدا کلنگ احداث بزرگراه - نهاوند را به زمین زد. بر اساس اعلام پیمانکار مربوطه، این پروژه قرار است دو ساله به اتمام برسد.

سید دادوش هاشمی در بدو ورود به شهرستان کنگاور به دیدار دو خانواده معظم شهدای این شهرستان به نام های شهید اکبر فریدونی و شهید نجات علی زارعی رفت و همه مسئولین و مدیران را به دیدار و سرکشی از خانواده های معظم شهدا فرا خواند.

وی با بیان اینکه خانواده های معظم شهدا برای ملت ایران ارزشمند و قابل احترام هستند گفت: مسئولین و مدیران هر چه قدر که به دیدار و دلجویی از خانواده های شهدا بپردازند گوشه ای از فداکاری ها و صبر و بزرگواری این عزیزان جبران نخواهد شد.

عملیات اجرایی مسکن مهرآوران شهرستان کنگاور آغاز شد

در جریان سفر استاندار به شهرستان کنگاور عملیات اجرایی مسکن مهر ، "مهر آوران" این شهرستان آغاز شد،عملیات اجرایی این پروژه یکسال به طول می انجامد.

استاندار کرمانشاه در مراسم آغاز عملیات اجرایی این پروژه ، طرح مسکن مهر را یکی از طرح ها و برنامه های مهم دولت خواند و گفت: با اجرای این طرح افراد بسیاری از مردم دارای سرپناه و مسکن خواهند شد.

وی بیان داشت: خوشبختانه اجرای این پروژه در استان کرمانشاه از روند خوبی برخوردار است و استان رتبه اول کشوری را کسب نموده است.

استاندار کرمانشاه در ادامه طرح گاوداری صنعتی این شهرستان را که متعلق به بنیاد مستعضفان است ،مورد بازدید قرار داد.

این پروژه که یکی از پروژه های بزرگ در منطقه غرب کشور است 120نفر در آن مشغول به کار هستند،این پروژه دارای سه هزار راس گاو شیری و گوشتی است.

استاندار کرمانشاه همچنین از روند اجرایی سد آناهیتا که عملیات آن از سال قبل شروع شده بازدید و دستورات لازم را جهت تسریع در اجرای آن مورد تاکید قرار داد.