تاخیر خوزستان در آسیا ویژن ظلم به فوتبال کشور بود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، علی کفاشیان پیش از ظهر شنبه در جریان انتخابات رئیس هیئت فوتبال خوزستان اظهار داشت: فوتبال خوزستان از دیرباز سرآمد فوتبال کشور بوده و سرمایه گذاری در فوتبال این استان همانند سرمایه گذاری برای فوتبال ملی است چراکه این استان از استعدادهای فراوانی در این رشته برخوردار است.

وی افزود: اگر در مدت اخیر به شکلی مناسب به فوتبال خوزستان توجه می شد اکنون نه تنها این استان که فوتبال کشور به خوبی رشد می کرد. اگر فوتبال خوزستان رشد می کرد به جرات می توانم بگویم که امروز فوتبال ملی ما حتی در سطح بین الملل هم رشد می کرد.



کفاشیان ادامه داد: خوشبختانه برای توسعه فوتبال در این استان برنامه ریزی خوبی صورت گرفته و این استان زیر پوشش طرح آسیاویژن قرار گرفت که این طرح می تواند فوتبال استان را به تعالی و رشد برساند، البته خوزستان می توانست از اولین استان های فوتبال کشور باشد که این طرح در آن اجرا می شد ولی نشد.



رئیس فدراسیون فوتبال کشور تصریح کرد: متاسفانه خوزستان دوازدهمین استان کشور بود که به طرح آسیاویژن پیوست و به نظر می رسد این مشکل ناشی از ضعف مدیریتهای گذشته فوتبال و ورزش استان بوده است ولی دیگر صحبت کردن در مورد گذشته چاره راه نیست و باید با امید به آینده فوتبال این استان نگاه کرد.



کفاشیان تاکید کرد: به نظر من تاخیر در قرار گرفتن استان خوزستان در طرح آسیا ویژه ظلمی بود که نه تنها به فوتبال خوزستان وارد شد که این ظلمی به فوتبال ملی بود و ما برای چندین سال از استعدادها و سرمایه های ناب فوتبال این استان محروم شدیم.



وی عنوان کرد: یکی دیگر از مشکلات فوتبال خوزستان تعطیلی نسبی آن در هشت سال دفاع مقدس بود که در این مدت سایر تیم های ورزشی استانهای دیگر از سرمایه های ورزش خوزستان سود بردند و ورزش خود را ساختند ولی در این بین ورزش و فوتبال خوزستان درجا زد.



کفاشیان گفت: در بین سایر مجامع فوتبال استانهای کشور، خوزستان بیشترین عضو را دارد و این وظیفه ما را سنگین تر می کند به همین دلیل قصد داریم در صورت اجرای موفقیت آمیز طرح آسیاویژن در خوزستان، نمایندگان AFC را برای بازدید از فوتبال خوزستان به این استان دعوت کنیم.



در این مراسم اسماعیل عامری گلستان با 34 رای موفق شد به عنوان رئیس هیئت فوتبال استان خوزستان انتخاب شود.