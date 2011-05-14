112 دوره آموزشی شاغلان حمل و نقل در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی میقانی ظهر شنبه در نشست این اداره کل، با اشاره به دستورالعمل ابلاغی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای پیرامون ساماندهی آموزش شاغلان در بخش حمل و نقل افزود: در این دوره ها بیش از چهار هزار نفر آموزشهای لازم را فراگرفتند.

وی اظهار داشت: به دنبال این ابلاغ و با هدف افزایش اطلاعات و مهارت دست اندرکاران بخش حمل و نقل جاده ای و در جهت ارتقاء سطح خدمات مؤثر به بهره برداران بخش، دوره های آموزشی مختلف این اداره کل با هماهنگی تشکل های صنفی استان با استفاده از مدرسان مجرب برگزار شد .

میقانی در تشریح عناوین دوره های برگزار شده در سال 89 گفت: دوره های تخصصی رانندگان بخش کالا و مسافر مرتبط با نوع فعالیت آنها بوده که شامل دوره حمل و نقل بارهای ترافیکی، مهار ایمن بار، آموزش اخلاق حرفه ای، روش های حمل و نقل مواد خطرناک، سلامت شغلی، مهارت های رانندگی و قوانین و مقررات بوده که گواهینامه های آن نیز صادر شد.



وی گفت: سال 89 دفتر برنامه ریزی و آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای افرادی که در بدو ورود به سیستم حمل و نقل جاده ای هستد، گذراندن دوره های بدو خدمت و حین خدمت را الزامی کرده است.