  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۰۱

سال گذشته/

112 دوره آموزشی شاغلان حمل و نقل در گلستان برگزار شد

112 دوره آموزشی شاغلان حمل و نقل در گلستان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گلستان از برگزاری 112 دوره آموزشی ویژه شاغلان بخش حمل و نقل در دوره های مختلف تخصصی استان در سال 1389 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی میقانی ظهر شنبه در نشست این اداره کل، با اشاره به دستورالعمل ابلاغی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای پیرامون ساماندهی آموزش شاغلان در بخش حمل و نقل افزود: در این دوره ها بیش از چهار هزار نفر آموزشهای لازم را فراگرفتند.

وی اظهار داشت: به دنبال این ابلاغ و با هدف افزایش اطلاعات و مهارت دست اندرکاران بخش حمل و نقل جاده ای و در جهت ارتقاء سطح خدمات مؤثر به بهره برداران بخش، دوره های آموزشی مختلف این اداره کل با هماهنگی تشکل های صنفی استان با استفاده از مدرسان مجرب برگزار شد .

میقانی در تشریح عناوین دوره های برگزار شده در سال 89 گفت: دوره های تخصصی رانندگان بخش کالا و مسافر مرتبط با نوع فعالیت آنها بوده که شامل دوره حمل و نقل بارهای ترافیکی، مهار ایمن بار، آموزش اخلاق حرفه ای، روش های حمل و نقل مواد خطرناک، سلامت شغلی، مهارت های رانندگی و قوانین و مقررات بوده که گواهینامه های آن نیز صادر شد.

وی گفت:  سال 89 دفتر برنامه ریزی و آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای افرادی که در بدو ورود به سیستم حمل و نقل جاده ای هستد، گذراندن دوره های بدو خدمت و حین خدمت را الزامی کرده است.
کد مطلب 1311237

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها