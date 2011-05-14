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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۵۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مجلس از معرفی وزیر زن برای وزارتخانه رفاه و کار استقبال می کند

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: نمایندگان مجلس از معرفی وزیر زن برای وزارتخانه های جدید ادغام شده مانند وزارت رفاه و کار استقبال می کنند.

احمدعلی کیخوا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حساسیتی بر روری جنسیت افراد از سوی نمایندگان مجلس برای وزارتخانه های جدید وجود ندارد و صرفا توانمندی افراد به دور از زن یا مرد بودن آنها مهم است.

به گفته وی، مدیری برای وزات رفاه و کار باید انتخاب شود که باهوش بوده و عملکرد خوبی داشته باشد و همچنین تجربه و تخصص کاری نیز در حوزه های کاری وزارتخانه مطبوع خود را داشته باشد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه وزیری که انتخاب می شود باید سیاست گذارباشد ، تاکید کرد: قرار نیست وزیر کار اجرایی کند به همین دلیل نیازی نیست که حتما مرد باشد بلکه هوش، درایت و قدرت برای این سمت کافی است.

کیخوا در مورد احتمال معرفی ایراندخت عطاریان برای وزارت رفاه و کار گفت: در دوره وی در سمت مدیرعامل صندوق بازنشستگی اتفاقات خوبی رخ داده به طوری که پرداخت معوقات بازنشستگان یکی از آنها بوده است.

کد مطلب 1311240

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