حمید درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار شهرداری تبریز برابر استیل آذین در هفته سی و سوم لیگ برتر گفت: این بازی هم مانند تمام دیدارهای ما در لیگ برتر سخت و دشوار است. اصلا من از روزی که به تبریز و تیم شهرداری آمدم، هیچ بازی آسانی نداشتیم و نتایج تمامی دیدارها برای ما تعیین کننده بوده است.

وی در ادامه افزود: بازی روز یکشنبه برابر استیل آذین هم گرچه مقابل یک تیم قعرنشین برگزار می شود، برای خود اهمیت دارد و دشوار است. درست است که تیم استیل آذین شانس اندکی برای بقا در لیگ برتر دارد و در صورت بروز اتفاقاتی خاص سقوط نمی کند اما در بازی برابر شهرداری تلاش می کند تا از آخرین شانس‌های خود برای ماندن در لیگ برتر استفاده کند.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز انگیزه را عاملی تعیین کننده برای این تیم در دیدار با استیل آذین عنوان کرد و گفت: ما با تمام قوا بازی می کنیم چرا که می دانیم اگر با دست پر از این بازی خارج شویم، در لیگ برتر ماندنی خواهیم شد، البته تحت شرایطی این امکان وجود دارد که با یک امتیاز هم در لیگ برتر بمانیم.

درخشان اولویت اصلی خود در مقطع زمانی فعلی را بقای تیم شهرداری تبریز عنوان کرد و افزود: اگر در دیدار با استیل آذین تهران برنده امتیازات لازم برای بقا در لیگ برتر را کسب کنیم، برای فصل آینده برنامه ریزی خواهیم کرد.

وی در خاتمه تصریح کرد: فعلا فکر و ذکرم تیم شهرداری تبریز و بقای این تیم در لیگ برتر است به همین خاطر نه با تیمی مذاکره کرده‌ام و به پیشنهادهای دیگر تیم‌ها فکر می کنم.

تیم فوتبال شهرداری تبریز در پایان هفته سی و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با 34 امتیاز رتبه چهاردهم جدول رده بندی را در اختیار دارد.