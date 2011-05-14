رضا عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان اینکه پیروزی در بازی مقابل پرسپولیس حق تیم ما به شمار می‌رود، اظهار داشت : بازیکنان سپاهان برای تثبیت قهرمانی خود در لیگ برتر از انگیزه زیادی برای رسیدن به پیروزی مقابل پرسپولیس برخوردار هستند و می‌خواهند در این بازی قهرمان شوند.

وی ادامه داد: سپاهان از ابتدای فصل برای رسیدن به قهرمانی به میدان می‌رفت و انگیزه بسیاری برای قهرمانی داشت و خوشحالم که در هفته‌های پایانی به این هدف خود دست یافت.

مهاجم سپاهان در مورد گلزنی‌اش در دیدار الجزیره گفت: خوشحالم که در این بازی یک گل به ثمر رساندم و توانستم به پیروزی تیمم لذت بیشتری ببخشم و بیشتر از آن از پیروزی سپاهان در مسابقه و صدرنشینی در گروه خوشحال شدم.

وی اضافه کرد: چند پیشنهاد از تیم‌های مختلف دارم و هنوز مشخص نیست که فصل آینده در کدام تیم بازی خواهم کرد و سپاهان در چند سال گذشته یکی از بهترین تیم‌های ایران بوده و حضور در این تیم اصفهانی برای همه بازیکنان افتخار است اما هنوز وضعیت من مشخص نیست.