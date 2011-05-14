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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۴۰

عنایتی:

سپاهان مقابل هواداران قهرمانی خود را تثبیت می‌کند

سپاهان مقابل هواداران قهرمانی خود را تثبیت می‌کند

اصفهان - خبرگزاری مهر: مهاجم تیم سپاهان گفت: در بازی فردای سپاهان با پرسپولیس، مقابل هواداران خود به پیروزی می‌رسیم و به آنها نشان می‌دهیم که شایسته قهرمانی هستیم.

رضا عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان اینکه پیروزی در بازی مقابل پرسپولیس حق تیم ما به شمار می‌رود، اظهار داشت: بازیکنان سپاهان برای تثبیت قهرمانی خود در لیگ برتر از انگیزه زیادی برای رسیدن به پیروزی مقابل پرسپولیس برخوردار هستند و می‌خواهند در این بازی قهرمان شوند.

وی ادامه داد: سپاهان از ابتدای فصل برای رسیدن به قهرمانی به میدان می‌رفت و انگیزه بسیاری برای قهرمانی داشت و خوشحالم که در هفته‌های پایانی به این هدف خود دست یافت.

مهاجم سپاهان در مورد گلزنی‌اش در دیدار الجزیره گفت: خوشحالم که در این بازی یک گل به ثمر رساندم و توانستم به پیروزی تیمم لذت بیشتری ببخشم و بیشتر از آن از پیروزی سپاهان در مسابقه و صدرنشینی در گروه خوشحال شدم.

وی اضافه کرد: چند پیشنهاد از تیم‌های مختلف دارم و هنوز مشخص نیست که فصل آینده در کدام تیم بازی خواهم کرد و سپاهان در چند سال گذشته یکی از بهترین تیم‌های ایران بوده و حضور در این تیم اصفهانی برای همه بازیکنان افتخار است اما هنوز وضعیت من مشخص نیست.

کد مطلب 1311249

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