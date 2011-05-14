پایان مسابقات کبدی بانوان توابع استان تهران به میزبانی ورامین

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، در این مسابقات 11 تیم از بانوان توابع استان تهران در سه رده سنی، در سالن شهدای 15 خرداد ورامین با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان، ظهر شنبه تیمهای برتر معرفی شدند.

این رقابتها که به صورت دوره ای برگزار شد، در رده سنی نوجوانان تیم جنوب شرق الف با بردن تمامی حریفان به عنوان قهرمانی دست یافت، تیم بعثت دوم شد و عنوان سوم به جنوب شرق ب رسید.

در رده سنی جوانان نیز تیم جنوب شرق اول شد، شمال شرق بر سکوی دوم ایستاد و تیمهای پاکدشت و دماوند به صورت مشترک سوم شدند.

تیم تختی الف ورامین در رده سنی امید بالاتر از حریفان بر سکوی اول جای گرفت و جنوب شرق به مقام دوم نائل آمد و تیم تختی ب ورامین به همراه رودهن عنوان سوم را به دست آوردند.