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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۰۳

15 گروه تئاتر در گلستان ثبت شده است

15 گروه تئاتر در گلستان ثبت شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون هنری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: تاکنون پرونده 28 گروه تئاتر برای ثبت ارسال شد که 15 گروه ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابوالحسن امامی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: مابقی تا پایان اردیبهشت ماه ثبت خواهند شد و چهار گروه جدید نیز برای ثبت ارسال شده اند و امسال با 32 گروه تئاتر حضور خواهیم داشت.

وی اظهار داشت:جشنواره روز جهانی تئاتر در روز 27 اردیبهشت برگزار خواهد شد و در آن از 10 نفر از فعالین و خادمین تئاتر تقدیر به عمل خواهد امد.

وی افزود: در کنار این جشنواره نمایشگاه عروسکهای تولید شده در استان نیز برگزار خواهد شد و همزمان جشنواره در شهرستانهای بندرگز، بندرترکمن و کردکوی نیز برگزار خواهد شد.

امامی با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی در کلاله گفت: این جشنواره در روز 31 اردیبهشت برگزار می شود و اختتامیه جشنواره تئاتر نیز در روز سوم خرداد خواهد بود.

یازرلو کارشناس تئاتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان نیز گفت: با توجه به ساماندهی 30 گروه تئاتر در استان، 150 هنرمند با سابقه به عنوان هسته های اصلی این گروهها و 500 هنرمند جوان در این گروهها فعالیت می کنند.

کد مطلب 1311254

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