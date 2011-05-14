15 گروه تئاتر در گلستان ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابوالحسن امامی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: مابقی تا پایان اردیبهشت ماه ثبت خواهند شد و چهار گروه جدید نیز برای ثبت ارسال شده اند و امسال با 32 گروه تئاتر حضور خواهیم داشت.

وی اظهار داشت:جشنواره روز جهانی تئاتر در روز 27 اردیبهشت برگزار خواهد شد و در آن از 10 نفر از فعالین و خادمین تئاتر تقدیر به عمل خواهد امد.

وی افزود: در کنار این جشنواره نمایشگاه عروسکهای تولید شده در استان نیز برگزار خواهد شد و همزمان جشنواره در شهرستانهای بندرگز، بندرترکمن و کردکوی نیز برگزار خواهد شد.

امامی با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی در کلاله گفت: این جشنواره در روز 31 اردیبهشت برگزار می شود و اختتامیه جشنواره تئاتر نیز در روز سوم خرداد خواهد بود.

یازرلو کارشناس تئاتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان نیز گفت: با توجه به ساماندهی 30 گروه تئاتر در استان، 150 هنرمند با سابقه به عنوان هسته های اصلی این گروهها و 500 هنرمند جوان در این گروهها فعالیت می کنند.