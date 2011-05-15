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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۰۹

80 طرح دانش آموزی نمایشگاه جابربن حیان به مرحله استانی راه یافت

80 طرح دانش آموزی نمایشگاه جابربن حیان به مرحله استانی راه یافت

کرج - خبرگزاری مهر: 80 طرح دانش آموزان ابتدایی کرج در غالب افتتاح نمایشگاه پژوهشی جابربن حیان در این منطقه به مرحله استانی راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نمایشگاه بزرگداشت جابربن حیان ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی است که در آن کارهای پروژه ای دانش آموزان به  پنج قسمت شامل، مدل، نمایش، تحقیق، آزمایش و جمع آوری نمونه تقسیم می شود.

در این نمایشگاه که  16 مدرسه و هشت منطقه طرح های خود را ارائه داده اند تعداد80 طرح به مرحله ی استانی راه یافته است.

در این نمایشگاه پروژه های تحقیقاتی دانش آموزان در معرض دید دانش آموزان مدارس مختلف قرار می گیرد ضمن آنکه شرکت کنندگان در این نمایشگاه سهمیه کشوری دریافت می کنند.
 
امکان تولید جریان الکتریسیته از میوه ها
 
یکی از دانش آموز دبستان دخترانه شهید جهازی ها، که در نمایشگاه جابربن حیان شرکت کرد گفت: می توان از میوه ها جریان الکتریسیته تولید کرد.
 
فاطمه سلمانی افزود: ما می توانیم به تولید جریان الکتریسیته از میوه ها و قلب بپردازیم.
 
وی ضمن چگونگی انجام این آزمایش افزود: علاوه برتولید جریان الکتریسیته از میوه ها می توان گوشی های همراه را نیز شارِِژ کرد.

این دانش آموز دبستانی ازجمله اهداف آینده خود را تولید برق از زباله ها عنوان کرد.
کد مطلب 1311257

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