به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال ملوان انزلی در نشست خبری عصر روز شنبه و در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: بازی دو تیم استقلال و ملوان انزلی همیشه جذاب و دیدنی بوده است و امیدوارم بتوانیم در این دیدار یک بازی تماشاگر پسند را از خود ارایه داده و با دست پر به انزلی برگردیم.

سرمربی تیم ملوان انزلی در خصوص مصدومین و محرومین این تیم نیز گفت: خوشبختانه برای این دیدار محروم نداریم اما در خصوص مصدومین باید بگویم که محمد حیدری، علی رمضانی و جعفری مصدومین ما هستند. البته کادر پزشکی تیم ملوان در تلاش است که بتواند علی رمضانی را به بازی با استقلال برساند.

فرهاد پورغلامی در خصوص پرداخت قراردادهای بازیکنان خود نیز گفت: خوشبختانه در دو روز گذشته با همت و تلاش هیئت مدیره باشگاه 30 درصد از مطالبات بازیکنان به آنها پرداخت شد و قبلاً ‌نیز 40 درصد به بازیکنان پرداخت شده بود و با این شرایط خوشبختانه بازیکنان ملوان از لحاظ روحی و روانی به شرایط مطلوب رسیده و آماده دیدار مقابل استقلال هستند.

سرمربی تیم ملوان بندرانزلی با اشاره به اینکه پرداخت این 30 درصد هیچ ارتباطی با دیدار مقابل استقلال نداشته است، گفت: قرار بود قبل از تعطیلات این مبالغ به بازیکنان پرداخت شود و پرداخت این پول هیچ ارتباطی به دیدار مقابل استقلال نداشت و ما از قبل برنامه ریزی کرده بودیم تا بتوانیم بازیکنانمان را شارژ مالی کنیم.

وی در خصوص نقاط ضعف و قدرت استقلال نیز ادامه داد: با توجه به اینکه به پایان فصل رسیده‌ایم تمامی تیم ها از همدیگر شناخت کامل دارند متاسفانه استقلال با بازی خوبی که در مقابل النصر عربستان کرد از دور مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حذف شد اما من اعتقاد دارم که استقلال با احترام از این مسابقات کنار رفت.

فرهاد پورغلامی دلیل اصلی نتایج خوب ملوان را در طول فصل چنین توصیف کرد: خوشبختانه همدلی و اتحاد و دوستی بازیکنان با کادر فنی و هیئت مدیره و حمایت همه جانبه تماشاگران باعث شد تا بتوانیم نتایج بسیار خوبی را به دست بیاوریم و امیدوار هستیم با کسب امتیاز این دو دیدار باقی مانده موقعیت خود را در جدول بهبود ببخشیم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و ملوان بندرانزلی در هفته سی و سوم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 18 روز یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.