کاهش 11 درصدی بارندگی نسبت به 30 سال گذشته

جعفر زیر راهی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان داشت: حجم آورد رودخانه های استان هرمزگان 46 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

زیرراهی افزود: حجم آورد رودخانه های استان هرمزگان در نیمه نخست سال آبی جاری 998 میلیون متر مکعب بوده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته هزار و 878 میلیون متر مکعب بود.

وی همچنین از کاهش27 درصدی بارندگی استان در نیمه نخست سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: نتایج و بررسی های انجام شده بر روی اطلاعات بارش ایستگاه های باران سنجی استان در سال آبی 89-88، بیانگر افزایش24درصدی بارندگی در مقایسه با سال آبی قبل از آن و کاهش 11 درصدی نسبت به میانگین دراز مدت 30 ساله است.

زیرراهی گفت: بر اساس محاسبات انجام شده بر روی آمار140 ایستگاه در سطح استان، میانگین بارش در سال آبی 89-88 حدود 170 میلی متر بود که این مقدار در سال آبی 88-87 برابر 136 میلی متر و میانگین دراز مدت 149 میلی متر بوده است.

وی با اشاره به اینکه توزیع مکانی بارش در سطح استان یکنواخت نیست، بیان داشت: ارقام بارندگی در سال آبی 89-88 در نوار شمالی استان از وضعیت بهتری برخوردار بوده در حالیکه جزایر استان کمترین میزان بارش را داشته اند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای رودخانه های شاخص استان را رودخانه سدیچ، گابریک، جگین، گز، زرانی، میناب، حسنلنگی، جلابی، شور، کل، رسول و مهران عنوان کرد و بیان داشت: بیشترین حجم آورد رودخانه ها در سال آبی جاری مربوط به رودخانه حسنلنگی و جلابی با 325 میلیون متر مکعب است.

سال آبی از ابتدای مهر ماه آغاز و تا شهریور سال بعد ادامه دارد.