موفقیت کاریکاتوریست کرمانشاهی در جشنواره سراسری وقف

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهار داشت: اختتامیه نخستین جشنواره سراسری فرهنگی و هنری وقف، چشمه همیشه جاری با هدف ترویج فرهنگ وقف و استفاده از ابزارهای فرهنگی، هنری در جهت نهادینه سازی فرهنگ وقف و تولید آثار فاخر هنری در رابطه با وقف در جامعه به ویژه در میان جوانان در هفت بخش کتاب، مقاله، شعر، ادبیات داستانی، خوشنویسی، هنرهای تجسمی، فیلم، فیلم نامه و عکاسی برگزار شد.

وی با اشاره به اعلام فراخوان این جشنواره در بیش از 20 رشته در سراسر کشور، گفت: فاطمه یار محمدی از اعضای فعال خانه کاریکاتور حوزه هنری استان کرمانشاه، مقام سوم بخش کاریکاتور این جشنواره سراسری را به خود اختصاص داد.

سروری تصریح کرد: این کاریکاتوریست جوان و مستعد کرمانشاهی در مدت یک سال و نیم حضور خود در خانه کاریکاتور حوزه هنری و کسب آموزش های لازم در این مرکز، پیش از این نیز موفق به کسب عناوین برتر در جشنواره های استانی شده است.

وی افزود: یارمحمدی سال گذشته موفق به کسب رتبه نخست جشنواره استانی هنرهای تجسمی جوانرود و احراز مقام سوم در جشنواره هنرهای تجسمی بسیج هنرمندان استان کرمانشاه شد.

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره سراسری فرهنگی و هنری وقف چشمه همیشه جاری با معرفی و تجلیل از صاحبان 68 اثر برگزیده، 25 اردیبهشت ماه در سالن سازمان اوقاف و امور خیریه در تهران برگزار می شود.