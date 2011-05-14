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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۴۰

موفقیت کاریکاتوریست کرمانشاهی در جشنواره سراسری وقف

موفقیت کاریکاتوریست کرمانشاهی در جشنواره سراسری وقف

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه از کسب رتبه سوم کاریکاتوریست کرمانشاهی در جشنواره سراسری "وقف، چشمه همیشه جاری" خبر داد.

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهار داشت: اختتامیه نخستین جشنواره سراسری فرهنگی و هنری وقف، چشمه همیشه جاری با هدف ترویج فرهنگ وقف و استفاده از ابزارهای فرهنگی، هنری در جهت نهادینه سازی فرهنگ وقف و تولید آثار فاخر هنری در رابطه با وقف در جامعه به ویژه در میان جوانان در هفت بخش کتاب، مقاله، شعر، ادبیات داستانی، خوشنویسی، هنرهای تجسمی، فیلم، فیلم نامه و عکاسی برگزار شد.

وی با اشاره به اعلام فراخوان این جشنواره در بیش از 20 رشته در سراسر کشور، گفت: فاطمه یار محمدی از اعضای فعال خانه کاریکاتور حوزه هنری استان کرمانشاه، مقام سوم بخش کاریکاتور این جشنواره سراسری را به خود اختصاص داد.

سروری تصریح کرد: این کاریکاتوریست جوان و مستعد کرمانشاهی در مدت یک سال و نیم حضور خود در خانه کاریکاتور حوزه هنری و کسب آموزش های لازم در این مرکز، پیش از این نیز موفق به کسب عناوین برتر در جشنواره های استانی شده است.

وی افزود: یارمحمدی سال گذشته موفق به کسب رتبه نخست جشنواره استانی هنرهای تجسمی جوانرود و احراز مقام سوم در جشنواره هنرهای تجسمی بسیج هنرمندان استان کرمانشاه شد.

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره سراسری فرهنگی و هنری وقف چشمه همیشه جاری با معرفی و تجلیل از صاحبان 68 اثر برگزیده، 25 اردیبهشت ماه در سالن سازمان اوقاف و امور خیریه در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1311261

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